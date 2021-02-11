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Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на пятницу и выходные

11.02.2021 14:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на пятницу и выходные

  • 11.02.2021, 13:55
  • 1,591
Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на пятницу и выходные

На дорогах возможны снежные заносы.

В Беларуси в пятницу и выходные сохраниться минусовая температура.

В пятницу — снег, местами метель. По востоку страны — сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы, гололедица. Ветер северный, северо-западный порывистый, ночью по востоку, утром и днем на большей части территории сильный порывистый, сообщает nn.by.

Ночью -12…-18°С, днем -10…-15°С. В Минске ночью до -15°С. Днем до -11…-13°С.

В субботу — снег, метель; ночью и утром по Гомельщине пройдет сильный снег, на дорогах снежные заносы. Ветер северный порывистый, во многих районах сильный порывистый.

Ночью -13…-18°С, днем -7…-14°С. В Минске ночью до -14°С. Днем -8…-10°С.

В воскресенье в Минске ночью и утром до -15°С, днем -11°С.

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Теги: Минск
 
 
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