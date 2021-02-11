Источник материала: Хартия'97

Медики назвали лучшие продукты для защиты от простуды и вирусов 1 11.02.2021, 13:40

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Они резко повышают эффективность работы иммунной системы.

Сама природа позаботилась о том, чтобы защитить человека от вирусных и бактериальных инфекций. Поэтому в целях профилактики заболеваний стоит в первую очередь обратить внимание на свой рацион питания, пишет lenta.ua .

Каждый год миллионы людей болеют ОРВИ, сезонной простудой и другими вирусными инфекциями. А в период пандемии тема здоровья становится особенно важной. Хочется защитить свой организм от вирусов и избежать заражения. В этом нам помогут продукты, которые повышают эффективность работы иммунной системы.

Что стоит добавить в свой регулярный рацион:

Имбирь

Целебный корень снимает воспаление и облегчает боль в горле. В нем содержатся вещества, которые борются с риновирусами, наиболее распространенным семейством вирусов в холодное время года. Кроме того, в состав имбиря входят витамины Е, К, С и В6. Они необходимы нам для поддержания крепкого здоровья. Для укрепления иммунитета полезно пить чай из имбиря, который достаточно просто приготовить. Нужно залить 1 ст.ложку растения 200 мл кипятка и настоять напиток 10-15 минут.

Каши из цельного зерна

Овсянка, ячмень, гречка — отличные источники витаминов и микроэлементов, таких как селен и цинк. Они не только укрепляют иммунную систему, но и помогают наладить работу ЖКТ. А чем лучше работает кишечник, тем проще организму поддержать здоровье. Также свой рацион можно обогащать и иными кашами, так как они позитивно отражаются на состоянии здоровья.

Чеснок и лук-порей

Два природных “антибиотика”, которые борются с вирусами, а также обладают антиоксидантным действием. В чесноке содержатся фитонциды и эфирные масла, которые уничтожают вирусы и не дают им размножаться.

Лук-порей богат линоленовой, линолевой, олеиновой кислотами. При его употреблении организм очищается от шлаков и токсинов.

Брюссельская капуста

В ней много витаминов Е, К и С. Они необходимы нам для укрепления иммунной системы и борьбы с вирусами. Также употребление брюссельской капусты благотворно воздействует на работу поджелудочной железы и стимулирует отток желчи.

Мед

Обладает естественным антисептическим свойством. Его противомикробное свойство обеспечивает эффективность в борьбе с инфекциями. В состав меда входят тонизирующие компоненты, которые помогают ускорить метаболизм и повышают общий тонус организма. Также мед уменьшает боль в горле, смягчает и устраняет кашель.

Лимон

Кладезь витаминов, полифенолов и изофлавоноидов. В нем содержится рекордное количество витамина С, который необходим для профилактики респираторных заболеваний и борьбы с вирусами. Регулярное употребление лимонной воды помогает сохранить здоровье и продлевает молодость.

Куриный бульон

Традиционное зимнее блюдо, которое рекомендуется употреблять при недомогании. В нем содержится набор аминокислот, которые необходимы для блокирования воспалительных процессов. Также бульон обладает общеукрепляющим действием.

Регулярное употребление этих продуктов поможет нам справиться с любыми вирусами и укрепить здоровье.

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