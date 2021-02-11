Лукашенко: До 40% участников незаконных акций – тунеядцы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил обратить внимание на граждан, состоящих на учете в местных органах власти в качестве тунеядцев, передает «МИР 24».

Проблему тунеядства Лукашенко поднял на VI Всебелорусском народном собрании. По его словам, люди, которые годами нигде не работают, живут в хороших домах, ездят на дорогих автомобилях и платят за услуги по социальным тарифам.

«При этом имеют еще наглость возмущаться, формируя 35-40% участников незаконных акций. На некоторых посмотрели, как они живут, – вам и не снилось. И они все ходили, молотили омоновцев, милицию, ломали, крошили, будоражили общество. Они были в авангарде. Не в отместку, а надо всех заставить работать», – заявил Лукашенко.