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Лукашенко: До 40% участников незаконных акций – тунеядцы

11.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил обратить внимание на граждан, состоящих на учете в местных органах власти в качестве тунеядцев, передает «МИР 24».

Проблему тунеядства Лукашенко поднял на VI Всебелорусском народном собрании. По его словам, люди, которые годами нигде не работают, живут в хороших домах, ездят на дорогих автомобилях и платят за услуги по социальным тарифам.

«При этом имеют еще наглость возмущаться, формируя 35-40% участников незаконных акций. На некоторых посмотрели, как они живут, – вам и не снилось. И они все ходили, молотили омоновцев, милицию, ломали, крошили, будоражили общество. Они были в авангарде. Не в отместку, а надо всех заставить работать», – заявил Лукашенко.

VI Всебелорусское народное собрание проходит в Минске 11 и 12 февраля. Делегаты со всей республики определяют перспективы развития страны на ближайшие пять лет.



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Теги: Минск
 
 
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По словам президента Беларуси, люди, которые годами нигде не работают, живут в хороших домах и ездят на дорогих автомобилях.
 
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