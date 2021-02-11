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Лукашенко: До 40% участников незаконных акций – тунеядцы
11.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил обратить внимание на граждан, состоящих на учете в местных органах власти в качестве тунеядцев, передает «МИР 24».
Проблему тунеядства Лукашенко поднял на VI Всебелорусском народном собрании. По его словам, люди, которые годами нигде не работают, живут в хороших домах, ездят на дорогих автомобилях и платят за услуги по социальным тарифам.
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По словам президента Беларуси, люди, которые годами нигде не работают, живут в хороших домах и ездят на дорогих автомобилях.
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