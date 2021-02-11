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Что за загадочная блондинка сидела в президиуме рядом с Мясниковичем?

11.02.2021 14:33 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Что за загадочная блондинка сидела в президиуме рядом с Мясниковичем?
Михаил Мясникович и Божена Еремич. Скриншот видео «Беларусь-1»
Многие заметили в президиуме «Всебелорусского народного собрания» таинственную девушку, которая сидела рядом с председателем Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем.

Ее зовут Божена Еремич. Это 21-летняя магистрантка юридического факультета Гродненского государственного университета. Одновременно она является преподавателем-стажером кафедры теории и истории государства и права.

«Сфера научных интересов — история государства и права зарубежных стран, история политических и правовых учений, международное частное право, международное гуманитарное право», — написано на сайте ГрГУ.


Тема ее дипломной работы: «Обеспечение прав человека в период международных вооруженных конфликтов».

Что за загадочная блондинка сидела в президиуме рядом с Мясниковичем?

Божена Ерэмич. Фото из ВКонтакте

«Участники Всебелорусского народного собрания — лучшие люди страны. Знакомство с ними, совместная работа дадут бесценный опыт, знания и навыки», — говорила Божена накануне ВНС.


Она участница новогодних балов, которые проводились у Александра Лукашенко.
 
Теги: знакомства
 
 
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