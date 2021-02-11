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Михаил Мясникович и Божена Еремич. Скриншот видео «Беларусь-1»

«Сфера научных интересов — история государства и права зарубежных стран, история политических и правовых учений, международное частное право, международное гуманитарное право», — написано на сайте ГрГУ.

Божена Ерэмич. Фото из ВКонтакте

«Участники Всебелорусского народного собрания — лучшие люди страны. Знакомство с ними, совместная работа дадут бесценный опыт, знания и навыки», — говорила Божена накануне ВНС.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Что за загадочная блондинка сидела в президиуме рядом с Мясниковичем? Это 21-летняя Божена Еремич из Гродно.

Ее зовут. Это 21-летняя магистрантка юридического факультета Гродненского государственного университета. Одновременно она является преподавателем-стажером кафедры теории и истории государства и права.Тема ее дипломной работы: «Обеспечение прав человека в период международных вооруженных конфликтов».Она участница новогодних балов, которые проводились у