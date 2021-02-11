|
Что за загадочная блондинка сидела в президиуме рядом с Мясниковичем?
Источник материала: UDF
Михаил Мясникович и Божена Еремич. Скриншот видео «Беларусь-1»
Ее зовут Божена Еремич. Это 21-летняя магистрантка юридического факультета Гродненского государственного университета. Одновременно она является преподавателем-стажером кафедры теории и истории государства и права.
«Сфера научных интересов — история государства и права зарубежных стран, история политических и правовых учений, международное частное право, международное гуманитарное право», — написано на сайте ГрГУ.
Тема ее дипломной работы: «Обеспечение прав человека в период международных вооруженных конфликтов».
Божена Ерэмич. Фото из ВКонтакте
«Участники Всебелорусского народного собрания — лучшие люди страны. Знакомство с ними, совместная работа дадут бесценный опыт, знания и навыки», — говорила Божена накануне ВНС.
Она участница новогодних балов, которые проводились у Александра Лукашенко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это 21-летняя Божена Еремич из Гродно.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)