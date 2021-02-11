Всебелорусское народное собрание: Лукашенко рассказал об основных приоритетах развития страны

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сегодня первый день Форума национального диалога . Делегаты и приглашенные гости съехались из всех регионов страны. Всего около 2700 участников. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Приветствуя участников форума, Александр Лукашенко отметил, что сейчас именно они являются хозяевами столицы и страны. Им принимать решения. Свою речь глава государства начал сразу с событий, которые складывались в августе после президентских выборов. По мнению Лукашенко, в Беларуси была предпринята попытка мятежа. И для этого были задействованы мощные силы.

«Была предпринята попытка не цветной революции, а мятежа по принципу, смотрите, как назвали, блицкриг. Вам это ничего не напоминает? Ни о чем не говорит? Мне напоминает. Блицкриг не удался. Мы удержали свою страну», – подчеркнул Александр Лукашенко.

Темы, которые затрагивал президент, касались будущего страны. Перспектив на ближайшие пять лет. Это есть основная цель форума: вместе решить, как жить и в каком направлении двигаться дальше. Лукашенко заверил, что понимание ситуации в стране и план действия есть. Главный ориентир – люди.

«Что же нам предстоит? Первое. Повысить эффективность государственного управления. Второе. Обеспечить новый уровень коммуникации власти и общества. Третье. Создать условия для раскрытия потенциала человека, реализация его возможностей. Обеспечить следующее. Качественный рост экономики на основе инициативы, инноваций и современного управления. Следующее. Определить текущие и долгосрочные приоритеты государства на внешнем контуре», – отметил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко заявил, что Беларуси важны отношения с ЕС. Но основным стратегическим союзником остается Россия. Но для Минска в Союзном государстве важны равные условия для субъектов хозяйствования.

Во время форума будет затронуто немало важных тем, таких как трудоустройство, молодежная и социальная политика, рост экономики. Как отметил Александр Лукашенко, ни одно решение форума не будет спонтанным. Ведь готовились к собранию долго и тщательно. В стране работали диалоговые площадки, где каждый белорус смог внести свои идеи и пожелания.