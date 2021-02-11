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Всебелорусское народное собрание: Лукашенко рассказал об основных приоритетах развития страны
11.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сегодня первый день
Приветствуя участников форума, Александр Лукашенко отметил, что сейчас именно они являются хозяевами столицы и страны. Им принимать решения. Свою речь глава государства начал сразу с событий, которые складывались в августе после президентских выборов. По мнению Лукашенко, в Беларуси была предпринята попытка мятежа. И для этого были задействованы мощные силы.
Темы, которые затрагивал президент, касались будущего страны. Перспектив на ближайшие пять лет. Это есть основная цель форума: вместе решить, как жить и в каком направлении двигаться дальше. Лукашенко заверил, что понимание ситуации в стране и план действия есть. Главный ориентир – люди.
Александр Лукашенко заявил, что Беларуси важны отношения с ЕС. Но основным стратегическим союзником остается Россия. Но для Минска в Союзном государстве важны равные условия для субъектов хозяйствования.
Во время форума будет затронуто немало важных тем, таких как трудоустройство, молодежная и социальная политика, рост экономики. Как отметил Александр Лукашенко, ни одно решение форума не будет спонтанным. Ведь готовились к собранию долго и тщательно. В стране работали диалоговые площадки, где каждый белорус смог внести свои идеи и пожелания.
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Темы, которые затрагивал президент, касались будущего страны. Перспектив на ближайшие пять лет. Это есть основная цель форума: вместе решить, как жить и в каком...
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