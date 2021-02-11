Лукашенко: Настало время модернизировать информационную политику

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси настало время модернизировать информационную политику. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил на VI Всебелорусском народном собрании, передает телеканал «МИР 24».

«Безусловно, настало время модернизировать информационную политику. Первое – обеспечить широту представленности государственной позиции в интернете, чем мы и начали заниматься. Мы здесь серьезно проиграли, слишком надеялись на нашу молодежь и наших людей, думали, что нас эта беда не коснется, мы же честные и справедливые», – отметил Лукашенко.

По словам президента, нужно в большем масштабе вовлекать в общие медийные проекты блогеров, представителей общественных институтов, деятелей культуры и искусства.

Лукашенко также отметил, что необходимо максимально развивать электронные каналы обратной связи и более активно выявлять и пресекать экстремистскую и мошенническую деятельность.