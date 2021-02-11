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Лукашенко: Настало время модернизировать информационную политику
11.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси настало время модернизировать информационную политику. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил на VI Всебелорусском народном собрании, передает телеканал «МИР 24».
По словам президента, нужно в большем масштабе вовлекать в общие медийные проекты блогеров, представителей общественных институтов, деятелей культуры и искусства.
Лукашенко также отметил, что необходимо максимально развивать электронные каналы обратной связи и более активно выявлять и пресекать экстремистскую и мошенническую деятельность.
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Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил на VI Всебелорусском народном собрании.
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