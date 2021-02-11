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Администрация Байдена не собирается снимать ограничения на экспорт технологий в Китай

11.02.2021 14:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Администрация Байдена рассмотрит возможность введения «новых целевых ограничений» на экспорт технологий в Китай, заявил высокопоставленный чиновник перед первым звонком нового президента США лидеру Китая Си Цзиньпину. Об этом пишет Reuters.


Изображение использовано в качеств иллюстрации. Фото: Reuters

В США не пойдут на отмену торговых тарифов для Китая, введенных администрацией Трампа до тех пор, пока не будет проведено тщательное обсуждение с союзниками. «Основная критика президентом Байденом стратегии Трампа заключалась не в том, что он недостаточно жестко выступал против Китая в торговле, а в том, что он делал это в одиночку, одновременно борясь с нашими союзниками», — сказал представитель администрации Байдена.

Собеседник добавил: еще не принято окончательного решения, отменять ли тарифы, и в каких областях сохранять преемственность с политикой Трампа. «Один из приоритетов — гарантировать, что мы не будем поставлять высокочувствительные технологии, которые способы улучшить военный потенциал Китая», — приводят слова администрации Байдена в Reuters.

 
 
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В США не пойдут на отмену торговых тарифов для Китая, введенных администрацией Трампа до тех пор, пока не будет проведено тщательное обсуждение с союзниками.
 
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