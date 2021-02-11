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Сутырин: почему реформу Конституции в Беларуси нельзя затягивать
11.02.2021 14:41 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Повышенные ожидания "некоторых интересующихся обозревателей" от Всебелорусского собрания были связаны с тем, что Конституция страны изменится "тут и сейчас", говорит собеседник Sputnik, однако белорусские власти и лично Лукашенко уже неоднократно заявляли, что подготовка к конституционной реформе будет идти в течение всего этого года.
© Sputnik / Виктор Толочко
"В этой связи очень важно, что белорусская власть все-таки признает необходимость этой конституционной реформы и, естественно, это внутреннее дело Республики Беларусь, но анализируя ситуацию, представляется, что эту реформу откладывать нельзя, нецелесообразно ее очень сильно затягивать", ― отметил Сутырин.
По словам эксперта, корни кризиса, разразившегося в республике, очень глубоки и "преодолеть его какими-то косметическими средствами не получится, он просто будет загнан вглубь, и поэтому конституционная реформа здесь очень важна и необходима".
"Важно, чтобы общенациональный диалог был диалогом не только сторонников, но и людей, которые критически относятся к власти и положению в стране. Речь не идет о том, чтобы выстроить взаимодействие с силами, которые настроены на насильственное опрокидывание конституционного строя. Но важно вовлечь в диалог людей умеренно критической позиции, чтобы учесть их мнения в дальнейшей конституционной реформе", ― сказал политолог.
Кроме того, эксперт отметил удививший его момент ― прозвучавшие в докладе Лукашенко тезисы о многовекторности. "Это, на мой взгляд, будет конрпродуктивно, потому что острота кризиса 2020 года во многом и была спровоцирована теми геополитическими играми, которые скрывались за этой многовекторностью", сказал он.
© Sputnik / Виктор Толочко
"В той ситуации, в которой сейчас оказалась республика, это уязвимость экономического характера и геополитического, отсутствие какой-то четкой траектории, попытка услужить всем и стать нейтральным посредником приведет к еще большему раскачиванию ситуации", ― полагает Сутырин.
Важно учитывать, говорит политолог, что предстоящая конституционная реформа должна пройти в правовом русле, потому что если сломать правовую систему в Беларуси, это приведет к хаосу и проблемам прежде всего для граждан, это будет обвал и экономики и социальной сферы.
"Важно не допустить такого коренного слома той конструкции власти, которая сегодня существует. И в этой связи важно, чтобы не было вмешательства извне. Чтобы белорусы сами решили эти вопросы в широком диалоге, чтобы значительная часть общества не чувствовала себя исключенной, но при этом чтобы тон этого диалога не задавали те силы, которые сейчас находятся вне страны", ― говорит эксперт.
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