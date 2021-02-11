Как буксиры трудятся на освобождении от льда военно-морской базы - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Рейдовым буксирам нового поколения поставлена задача – освободить ото льда пункты базирования кораблей Балтфлота, сообщает Минобороны России.

"Благодаря своим маневренным качествам и техническим возможностям они (буксиры - Sputnik) способны ломать лед до 50 сантиметров", - говорится в сообщении военного ведомства.

В ролике Минобороны видно, как вспомогательные корабли маневрируют между боевыми судами, занимаясь раскалыванием льда. Капитанам буксиров необходима ювелирная точность – иногда приходится двигаться буквально борт-в-борт с пришвартованными военными кораблями и другими судами.

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