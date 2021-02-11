ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Как буксиры трудятся на освобождении от льда военно-морской базы - видео

11.02.2021 14:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Рейдовым буксирам нового поколения поставлена задача – освободить ото льда пункты базирования кораблей Балтфлота, сообщает Минобороны России.

"Благодаря своим маневренным качествам и техническим возможностям они (буксиры - Sputnik) способны ломать лед до 50 сантиметров", - говорится в сообщении военного ведомства.

В ролике Минобороны видно, как вспомогательные корабли маневрируют между боевыми судами, занимаясь раскалыванием льда. Капитанам буксиров необходима ювелирная точность – иногда приходится двигаться буквально борт-в-борт с пришвартованными военными кораблями и другими судами.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Корабли вспомогательного флота приступили к обколке льда в акватории Балтийской военно-морской базы. Смотрите на видео, как работают буксиры.
 
Новости дня
Новости разные
 
Путин заявил о готовности отключить Россию от интернета
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by