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Как буксиры трудятся на освобождении от льда военно-морской базы - видео
11.02.2021 14:41 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Рейдовым буксирам нового поколения поставлена задача – освободить ото льда пункты базирования кораблей Балтфлота, сообщает Минобороны России.
"Благодаря своим маневренным качествам и техническим возможностям они (буксиры - Sputnik) способны ломать лед до 50 сантиметров", - говорится в сообщении военного ведомства.
В ролике Минобороны видно, как вспомогательные корабли маневрируют между боевыми судами, занимаясь раскалыванием льда. Капитанам буксиров необходима ювелирная точность – иногда приходится двигаться буквально борт-в-борт с пришвартованными военными кораблями и другими судами.
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Корабли вспомогательного флота приступили к обколке льда в акватории Балтийской военно-морской базы. Смотрите на видео, как работают буксиры.
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