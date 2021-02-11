В Европарламенте раскритиковали безопасность БелАЭС

Представители стран Балтии раскритиковали проект строительства Белорусской АЭС на пленарном заседании в Европарламенте 11 февраля во время дебатов по вопросу безопасности этой станции. Дебаты прошли параллельно с голосованием по соответствующей резолюции. Прямая трансляция велась на сайте Европарламента.





Европарламентарий Андрюс Кубилюс (Литва) заявил, что БелАЭС «построена режимом Лукашенко и компанией «Росатом» всего в 40 км от центра Вильнюса», поэтому она представляет «явную и настоящую угрозу национальной безопасности» Литвы.

«Мы — небольшая страна, — сказал он. — В случае аварии нам будет некуда бежать и негде прятаться. Я не против ядерной энергетики в целом, но за последний год мы все очень хорошо узнали, кем является господин Лукашенко. И легко понять, что прозрачность, международные стандарты, независимость ядерного регулятора — ничто для этого режима, что очень четко показали прошедшие выборы».

Кубилюс отметил, что кто-то может вспомнить об АЭС рядом с Брюсселем или Антверпеном, но предложил коллегам подумать, хотели ли бы они, «чтобы Лукашенко построил АЭС по проекту «Росатома» в считанных километрах от вашего дома или от здания Европарламента?» «Как вы знаете, комитет конвенции Эспо признал, что площадка островецкой АЭС была выбрана в нарушение конвенции, — заявил он. — Вы также должны знать, что во время строительства произошло множество серьезных инцидентов, что многие рекомендации по итогам стресс-тестов до сих пор не выполняются».

«Вы также должны знать, что это геополитический проект Кремля, направленный на то, чтобы сдержать нашу энергетическую независимость и сохранить старую советскую энергосистему. Вот почему мы боремся против этого проекта. Потому и демократическая Беларусь во главе со Светланой Тихановской также выступает против этого проекта. Именно поэтому мы решили запретить импорт электроэнергии с этой станции. Мы должны сделать этот проект экономически несостоятельным», — сказал Кубилюс.

Европарламентарий Юозас Олекас (Литва) заявил, что БелАЭС «начала вырабатывать электроэнергию без решения проблем безопасности», поскольку многие рекомендации, которые были даны в 2018 году, не выполнены.

«Мы не против ядерной энергетики как таковой, безопасно эксплуатируемые АЭС могут обеспечивать чистой и продуктивной энергией, — подчеркнул он. — Но проблема островецкой АЭС в том, что электричество начали вырабатывать без обеспечения необходимого уровня безопасности. Нам необходимо гарантировать, чтобы коммерческий запуск островецкой АЭС не начался до тех пор, пока не будут выполнены все рекомендации ENSREG в ядерной сфере».

По его словам, Еврокомиссия должна работать с белорусскими властями для обеспечения того, чтобы все требования безопасности соблюдались. Он убежден, что «нельзя говорить о менее важных и более важных требованиях безопасности, поскольку они все важны». Евросоюзу, считает Олексас, необходимо сделать так, чтобы «небезопасная электроэнергия не экспортировалась на европейские рынки», поскольку работа БелАЭС — угроза для союза.

Евродепутат Бронис Ропе (Литва) сказал, что поднимал вопросы безопасности БелАЭС в Европарламенте с 2015 года. За это время, по его словам, «десятки раз в различных форматах требовали приостановить строительство и обеспечить безопасность этой АЭС». Однако этого не произошло, «несмотря на требования Литвы, факты строительства станции в Островце в нарушение международных конвенций, невыполнения Беларусью рекомендаций по стресс-тестам, несмотря на все известные и неизвестные инциденты при строительстве».

«Сегодня островецкая АЭС уже работает на полную мощность, но ее коммерческая эксплуатация еще не началась. У Еврокомиссии еще есть шанс выполнить свои обязанности и потребовать приостановки эксплуатации АЭС как минимум до тех пор, пока не будут выполнены все рекомендации по стресс-тестам. Частичной их реализации недостаточно, поскольку даже один просчет в надзоре за безопасностью может означать новый Чернобыль», — подчеркнул Ропе.

Латвийский европарламентарий Иварс Иябс заявил, что в считанных десятках километров от столицы страны — члена ЕС «уже несколько месяцев работает АЭС, в безопасности которой мы не совсем уверены». «Но можно быть уверенным, что решение об эксплуатации этой АЭС принимает авторитарный режим, который ведет борьбу со своими гражданами, — констатировал он. — Мы убеждены, что это геополитический проект Лукашенко и Путина, который был специально размещен очень близко к столице Литвы, а также недалеко от Латвии. Это явная угроза для стран — членов ЕС. Поэтому мы уверены, что ЕС должен действовать прагматично и принципиально».

«Страны Балтии уже делают это — мы совместно решили прекратить импорт электроэнергии из Беларуси, как только островецкую АЭС подключат к сети, но эта электроэнергия может попадать на наши рынки через Россию. <…> Мы понимаем, что у ЕС нет инструментов для остановки этой АЭС, которая не соответствует сегодняшним международным стандартам. Однако у нас есть возможность не поддерживать авторитарный режим в использовании этой АЭС. Мы можем спросить с Беларуси по поводу соблюдения всех стандартов безопасности и выполнения рекомендаций экспертов, а также начать конструктивное сотрудничество с международными организациями. У Европы есть возможность спросить с Беларуси по поводу соблюдения всех взятых на себя международных обязательств», — заявил Иябс.

Евродепутат Рихо Террас (Эстония) убежден, что БелАЭС не соответствует международным стандартам безопасности. Он обратил внимание на то, что белорусский ядерный регулятор не является независимым от режима органом, а также напомнил, что «на АЭС уже было несколько технических проблем и инцидентов».

«В Беларуси авторитарный режим, а авторитарные режимы имеют тенденцию скрывать свои проблемы. <…> Это ставит под угрозу безопасность европейцев, особенно из стран, географически близких к Беларуси. Поэтому мы не должны допускать импорт электроэнергии из Беларуси на рынки ЕС», — подчеркнул Террас.