Майнинг биткоина ежегодно использует больше электроэнергии, чем Аргентина

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Для майнинга биткоина в мире ежегодно используется больше электроэнергии, чем потребителями всей Аргентины. Об этом сообщает BBC news со ссылкой на ученых Кембриджского университета, создавших онлайн-инструмент, генерирующий эти оценки.





Растущая цена криптовалюты стимулирует майнеров запускать все больше машин. С ростом курса криптовалюты растет и потребление энергии.





"Биткоин действительно потребляет так много электроэнергии намеренно, это не изменится в будущем, если цена криптовалюты значительно не снизится", – заявил исследователь Кембриджского центра альтернативных финансов Майкл Раухс.





Ученые выяснили, что транзакции, связанные с биткоином, потребляют около 121,36 ТВт-ч в год. Аргентина использует 121 ТВт-ч в год.





Электроэнергии, используемой для майнинга криптовалюты в течение года, хватило бы для работы всех электрочайников Великобритании в течение 27 лет, подсчитали исследователи.









Инфографика: bbc.com





9 февраля биткоин побил новый рекорд, достигнув отметки в $48 тыс.





Как отмечает Bloomberg, рост криптовалюты последовал за объявлением американской компании по производству электрокаров Tesla об инвестировании $1,5 млрд в биткоин и его использовании в платежах. Всего с начала февраля, по данным агентства, крипто валюта выросла на 40%.





Как отметила Coindesk, с октября 2020 года стоимость биткоина выросла вчетверо. По словам экспертов, которых опросила эта криптовалютная биржа, многие инвесторы рассматривают биткоин в качестве защиты от возможной инфляции. Среди других причин подорожания криптовалюты называют падение индекса доллара США и рост спроса на биткоин (в том числе потому, что многие крупные сервисы, такие как PayPal, добавили поддержку криптовалют).





Агентство Reuters отмечало, что курс криптовалюты растет благодаря спросу со стороны крупных инвесторов, которые ожидают, что криптовалюта станет основным методом оплаты. Агентство отмечало, что некоторых инвесторов ранее сдерживал непрозрачный характер криптовалютного рынка. Усиление надзора за американской криптоиндустрией помогло решить эту проблему.



