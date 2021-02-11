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Марголин: Если Россия и даст деньги Лукашенко, то только взамен на что-то, например, НПЗ

11.02.2021 15:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Москве по большому счету все равно – останется Лукашенко у власти или нет, заявил «Белорусскому партизану» член политсовета ОГП Лев Марголин.

Марголин: Если Россия и даст деньги Лукашенко, то только взамен на что-то, например, НПЗ
– Из данных соцопроса, проведенного лондонским Chatham House, следует, что за Лукашенко, несмотря на происходящее в стране, все еще готовы проголосовать 27%.

Почему у него остается такой относительно высокий уровень поддержки?

– Прежде всего, нужно определиться, насколько можно доверять этому исследованию. Хотя это и не проведенный придворными социологами опрос, но тем не менее в белорусских условиях сложно рассчитывать на то, что можно провести достаточно объективный анализ ситуации.   

Люди, которые отвечают на вопросы, просто из соображений безопасности не всегда говорят то, что реально думают. Поэтому я не стал бы переоценивать результаты этого исследования. 

Думаю, результаты относительно поддержки Лукашенко там завышены. Но даже по этим данным видно, что речь идет не о большинстве, а о меньшинстве. И это самое главное на сегодня.  

– Можно ли в такой ситуации говорить о расколе общества?

– Нет, раскола общества я не вижу. Не могу судить о всех средах, но с кем бы я не общался – с родственниками, знакомыми, родственниками друзей, знакомыми знакомых и т.д. – нигде не вижу признаков раскола. 

Да, в соцсетях встречаю записи молодых людей о том, что их дедушки, бабушки, иногда даже родители по-прежнему поддерживают Лукашенко. В рамках одной семьи это, конечно, болезненный процесс, но я бы не говорил в целом о расколе в обществе.

Существовал бы он – это обязательно почувствовалось бы. А так мы почти везде видим людей, которые выступают «против». А тех, кто выступают «за», показывают нам в основном только по телевизору.

– В эти минуты проходит так называемое «Всебелорусское народное собрание». Значит, есть еще у Лукашенко бастион в обществе?

– Но ведь даже 2700 делегатов собрать не удалось – только 2 300. И никто же не знает, о чем думают люди, сидящие там в зале. Многие из них приехали на собрание в силу своей должности и необходимости кормить семью.

А вообще, согласно социологам, в любой стране 10% населения априори поддерживает действующую власть – независимо от того, хорошая она или плохая, бьет она или ласково гладит. А 10% от нашего населения – это почти миллион, около 700 тысяч избирателей. 


– «КоммерсантЪ» пишет, что во второй половине февраля на встрече Лукашенко и Путина обсудят выделение кредита Беларуси на $3 миллиарда. Значит ли это, что Кремль согласился с тем, что Лукашенко останется у власти?

– Москве по большому счету фиолетово: останется Лукашенко у власти или нет. Для нее главное, чтобы ситуация в Беларуси не подрывала ситуацию в России.

А насчет трех миллиардов – разговор, может, и будет, но я сомневаюсь, что выделят такую сумму. А если и выделят, то только взамен на что-то – например, взамен на продажу нефтеперерабатывающих заводов или чего-то еще. 

Россия сейчас не в том состоянии, чтобы просто так вынимать деньги из кармана и бросать их без всякой уверенности, что они будут возвращены.
 
 
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Москве по большому счету все равно – останется Лукашенко у власти или нет, заявил «Белорусскому партизану» член политсовета ОГП Лев Марголин.
 
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