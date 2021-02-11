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Житель Ставрополья рассказал о подмене умерших младенцев на кукол

11.02.2021 15:11 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Житель Ставрополья рассказал о подмене умерших младенцев на кукол
Кадр из видео
Житель Ставропольского края Дауд Даудов рассказал, что во время похорон двух детей в дагестанском селе Тамазатюбе обнаружил игрушечные куклы вместо трупов. Региональные власти опровергли информацию о подмене детей, а жена мужчины позже призналась, что история с родами — выдумка.

Накануне в соцсетях появилось видео, снятое на кладбище, на котором Дауд Даудов говорит, что приехал в Дагестан похоронить двух детей, рожденных в перинатальном центре №1 в Ставрополе. Однако при погребении мужчина обнаружил вместо трупов пластиковые куклы в платьях. Даудов предположил, что его дети на самом деле живы.

МВД Дагестана начало проверку в связи с инцидентом и опубликовало видео, на котором Даудов рассказал подробности произошедшего. По словам мужчины, его жена родила близнецов в ночь на 3 февраля, их состояние было хорошее, а спустя шесть дней врачи якобы констатировали смерть детей. О смерти младенцев Даудову сообщила жена.

«Я приехал домой в панике, они лежали там. С того момента я от них не отходил, они были у меня на виду постоянно. Потом взяли детей, приехали хоронить в родовое село», — рассказал мужчина.


Информацию о подмене тел погибших детей опроверг Минздрав Ставрополья, а губернатор края Владимир Владимиров написал в фейсбуке, что власти «проверили все базы» и не нашли данных о поступлении жены Даудова в роддом. Губернатор назвал ситуацию странной и пообещал лично разобраться в ней.

Позже Владимиров сообщил, что медобследование женщины показало, что она не рожала, а история с подменой младенцев — выдумка. По словам губернатора, жена Даудова письменно это подтвердила. «Что тут можно сказать? У меня слов нет. Теперь это дело семьи . И правоохранительных органов. Надеюсь, что те, кто неправомерно обвинил наших врачей, извинятся — хотя бы в комментариях», — написал губернатор.

По данным Life News, жена Даудова в течение девяти месяцев врала мужу и родственникам о своей беременности, так как боялась, что тот уйдет от нее.
 
 
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