Источник материала: UDF



Кадр из видео

«Я приехал домой в панике, они лежали там. С того момента я от них не отходил, они были у меня на виду постоянно. Потом взяли детей, приехали хоронить в родовое село», — рассказал мужчина.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Житель Ставрополья рассказал о подмене умерших младенцев на кукол Оказалось, что его жена соврала о родах.

Накануне в соцсетях появилось видео, снятое на кладбище, на которомговорит, что приехал в Дагестан похоронить двух детей, рожденных в перинатальном центре №1 в Ставрополе. Однако при погребении мужчина обнаружил вместо трупов пластиковые куклы в платьях. Даудов предположил, что его дети на самом деле живы.МВД Дагестана начало проверку в связи с инцидентом и опубликовало видео, на котором Даудов рассказал подробности произошедшего. По словам мужчины, его жена родила близнецов в ночь на 3 февраля, их состояние было хорошее, а спустя шесть дней врачи якобы констатировали смерть детей. О смерти младенцев Даудову сообщила жена.Информацию о подмене тел погибших детей опроверг Минздрав Ставрополья, а губернатор краянаписал в фейсбуке, что власти «проверили все базы» и не нашли данных о поступлении жены Даудова в роддом. Губернатор назвал ситуацию странной и пообещал лично разобраться в ней.Позже Владимиров сообщил, что медобследование женщины показало, что она не рожала, а история с подменой младенцев — выдумка. По словам губернатора, жена Даудова письменно это подтвердила. «Что тут можно сказать? У меня слов нет. Теперь это дело семьи . И правоохранительных органов. Надеюсь, что те, кто неправомерно обвинил наших врачей, извинятся — хотя бы в комментариях», — написал губернатор.По данным Life News, жена Даудова в течение девяти месяцев врала мужу и родственникам о своей беременности, так как боялась, что тот уйдет от нее.