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В Кремле не подтверждают, что Лукашенко приедет договариваться о кредите
Источник материала: UDF
Владимир Путин и Александр Лукашенко / БЕЛТА
«По темам, которые будут на повестке дня готовящегося визита в Россию президента Беларуси Лукашенко пока преждевременно говорить», —
Ранее газета «Коммерсант»
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Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков лишь сообщил, что подготовка визита продолжается.
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