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В Кремле не подтверждают, что Лукашенко приедет договариваться о кредите

11.02.2021 15:11 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Кремле не подтверждают, что Лукашенко приедет договариваться о кредите
Владимир Путин и Александр Лукашенко / БЕЛТА
В Кремле считают, что еще рано говорить о темах, которые будут обсуждаться во время визита Александра Лукашенко в Россию. Об этом заявил Дмитрий Песков.

«По темам, которые будут на повестке дня готовящегося визита в Россию президента Беларуси Лукашенко пока преждевременно говорить», — цитирует ТАСС пресс-секретаря Владимира Путина. Пресс-секретарь добавил, что подготовка визита продолжается «повестка дня формулируется».



Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что во время визита Александр Лукашенко будет обсуждать выдачу нового российского кредита в 3 миллиарда долларов. Предполагается, что переговоры Лукашенко и Путина могут пройти в Сочи 22 или 25 февраля.
 
 
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Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков лишь сообщил, что подготовка визита продолжается.
 
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