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Владимир Путин и Александр Лукашенко / БЕЛТА

цитирует ТАСС пресс-секретаря Владимира Путина. Пресс-секретарь добавил, что подготовка визита продолжается «повестка дня формулируется». «По темам, которые будут на повестке дня готовящегося визита в Россию президента Беларуси Лукашенко пока преждевременно говорить», —ТАСС пресс-секретаря. Пресс-секретарь добавил, что подготовка визита продолжается «повестка дня формулируется».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Кремле не подтверждают, что Лукашенко приедет договариваться о кредите Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков лишь сообщил, что подготовка визита продолжается.

Ранее газета «Коммерсант», что во время визитабудет обсуждать выдачу нового российского кредита в 3 миллиарда долларов. Предполагается, что переговоры Лукашенко и Путина могут пройти в Сочи 22 или 25 февраля.