Источник материала: UDF



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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Нефть дорожает, доллар катится вниз. Что вообще происходит? Белорусский рубль продолжает сохранять жесткую увязку с американской валютой.

Белорусский рубль продолжает сохранять жесткую увязку с американской валютой. А у «россиянина» в феврале «праздник»:- цены на нефть поднялись выше отметки в 60 долларов за баррель;- доллар дешевеет по отношению к другим валютам;- платежный баланс чувствует себя превосходно — благодаря этому российский рубль — «на коне».Как долго это может продолжаться?Если не будет сильных внешних встрясок из-за санкций, если нефть не начнет резко дешеветь, то «россиянин» сможет продержаться до налогового периода, который наступает в двадцатых числа каждого месяца. А налоговый период — прекрасный повод для дальнейшего укрепления российского рубля. Скорее всего, так и будет. И через полторы недели мы увидим «зелёного» в РФ по 73-73,2 RUB. Всё к этому идёт.Между тем, 11 февраля курс доллара в России снизился на 9,47 копейки, до 73,7579 RUB.Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 11 февраля 2021-го года выглядят следующим образом:- курс доллара ушел вниз на 0,0035 (-0,14%), до 2,5748 белорусского рубля;- курс евро уменьшился на 0,0007(-0,02%), до 3,1249 белорусского рубля;- российский рубль стал дороже на 0,0017 (+0,05%). В итоге, за российскую валюту дают 3,4929 белорусского рубля, за сотню.