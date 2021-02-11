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Нефть дорожает, доллар катится вниз. Что вообще происходит?
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Белорусский рубль продолжает сохранять жесткую увязку с американской валютой. А у «россиянина» в феврале «праздник»:
- цены на нефть поднялись выше отметки в 60 долларов за баррель;
- доллар дешевеет по отношению к другим валютам;
- платежный баланс чувствует себя превосходно — благодаря этому российский рубль — «на коне».
Как долго это может продолжаться?
Если не будет сильных внешних встрясок из-за санкций, если нефть не начнет резко дешеветь, то «россиянин» сможет продержаться до налогового периода, который наступает в двадцатых числа каждого месяца. А налоговый период — прекрасный повод для дальнейшего укрепления российского рубля. Скорее всего, так и будет. И через полторы недели мы увидим «зелёного» в РФ по 73-73,2 RUB. Всё к этому идёт.
Между тем, 11 февраля курс доллара в России снизился на 9,47 копейки, до 73,7579 RUB.
Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 11 февраля 2021-го года выглядят следующим образом:
- курс доллара ушел вниз на 0,0035 (-0,14%), до 2,5748 белорусского рубля;
- курс евро уменьшился на 0,0007(-0,02%), до 3,1249 белорусского рубля;
- российский рубль стал дороже на 0,0017 (+0,05%). В итоге, за российскую валюту дают 3,4929 белорусского рубля, за сотню.
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Белорусский рубль продолжает сохранять жесткую увязку с американской валютой.
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