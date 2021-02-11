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Нефть дорожает, доллар катится вниз. Что вообще происходит?

11.02.2021 15:11 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Нефть дорожает, доллар катится вниз. Что вообще происходит?
Иллюстративное фото
Февраль принес не только мороз и снегопады, но и постоянно дешевеющий доллар. Многие понимают, почему американская валюта сдает свои позиции, но не всем ясно — как долго такое безобразие может продолжаться. Между тем, ответ на этот вопрос не такой уж и сложный. Рассказываем, что творится с курсами.

Белорусский рубль продолжает сохранять жесткую увязку с американской валютой. А у «россиянина» в феврале «праздник»:

- цены на нефть поднялись выше отметки в 60 долларов за баррель;

- доллар дешевеет по отношению к другим валютам;

- платежный баланс чувствует себя превосходно — благодаря этому российский рубль — «на коне».

Как долго это может продолжаться?

Если не будет сильных внешних встрясок из-за санкций, если нефть не начнет резко дешеветь, то «россиянин» сможет продержаться до налогового периода, который наступает в двадцатых числа каждого месяца. А налоговый период — прекрасный повод для дальнейшего укрепления российского рубля. Скорее всего, так и будет. И через полторы недели мы увидим «зелёного» в РФ по 73-73,2 RUB. Всё к этому идёт.

Между тем, 11 февраля курс доллара в России снизился на 9,47 копейки, до 73,7579 RUB.

Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 11 февраля 2021-го года выглядят следующим образом:

- курс доллара ушел вниз на 0,0035 (-0,14%), до 2,5748 белорусского рубля;

- курс евро уменьшился на 0,0007(-0,02%), до 3,1249 белорусского рубля;

- российский рубль стал дороже на 0,0017 (+0,05%). В итоге, за российскую валюту дают 3,4929 белорусского рубля, за сотню.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусский рубль продолжает сохранять жесткую увязку с американской валютой.
 
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