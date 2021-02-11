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Найдены «козлы отпущения»: Лукашенко обвинил «губернаторов» в фальсификации выборов

11.02.2021 15:11 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Найдены «козлы отпущения»: Лукашенко обвинил «губернаторов» в фальсификации выборов
Глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина. Скриншот видео
По его словам, именно на уровне глав облисполкомов могли быть допущены «приписки» голосов на президентских выборах.

Об этом Александр Лукашенко заявил 11 февраля во время выступления с докладом перед делегатами «Всебелорусского народного собрания».

«После этих выборов говорят: вот, там нарисовали президенту. Вот откровенно, у наших губернаторов есть привычка показать, у кого лучше. И кто-то там полпроцента-процент-два мог дописать. Но слушайте, ну нельзя нарисовать 80%. Ну хорошо, если кому-то не нравится 80%, пусть будет 76%. Пусть даже будет 68%, как в среднем сейчас по анкетам. Или 74,5% по опросам. Пусть! Но все равно мы победители, за нами подавляющее большинство народа», — заявил белорусский политик.



Стоит отметить, что это не первый случай, когда Лукашенко публично признается в фальсификации итогов голосования. Так в 2006 году, общаясь с украинскими журналистами, он рассказал, что на самом деле, за него на президентских выборах проголосовало 93,5%. Однако по просьбе европейских наблюдателей он согласился снизить процент.

«Последние выборы мы фальсифицировали. На этих выборах за меня проголосовало 93,5%. Но мы сделали 83%. Европа сказала нам, что это не европейский процент. Вот сделаете европейский процент, и мы признаем Ваши выборы. Но если сейчас пересчитать все бюллетени... Я вообще не знаю, что делать с этими бюллетенями», - заявил тогда Лукашенко.
 
 
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«Вот откровенно, у наших губернаторов есть привычка показать, у кого лучше...»
 
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