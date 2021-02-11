Источник материала: UDF



Глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина. Скриншот видео

«После этих выборов говорят: вот, там нарисовали президенту. Вот откровенно, у наших губернаторов есть привычка показать, у кого лучше. И кто-то там полпроцента-процент-два мог дописать. Но слушайте, ну нельзя нарисовать 80%. Ну хорошо, если кому-то не нравится 80%, пусть будет 76%. Пусть даже будет 68%, как в среднем сейчас по анкетам. Или 74,5% по опросам. Пусть! Но все равно мы победители, за нами подавляющее большинство народа», — заявил белорусский политик.

«Последние выборы мы фальсифицировали. На этих выборах за меня проголосовало 93,5%. Но мы сделали 83%. Европа сказала нам, что это не европейский процент. Вот сделаете европейский процент, и мы признаем Ваши выборы. Но если сейчас пересчитать все бюллетени... Я вообще не знаю, что делать с этими бюллетенями», - заявил тогда Лукашенко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Найдены «козлы отпущения»: Лукашенко обвинил «губернаторов» в фальсификации выборов «Вот откровенно, у наших губернаторов есть привычка показать, у кого лучше...»

Об этомзаявил 11 февраля во время выступления с докладом перед делегатами «Всебелорусского народного собрания».Стоит отметить, что это не первый случай, когда Лукашенко публично признается в фальсификации итогов голосования. Так в 2006 году, общаясь с украинскими журналистами, он рассказал, что на самом деле, за него на президентских выборах проголосовало 93,5%. Однако по просьбе европейских наблюдателей он согласился снизить процент.