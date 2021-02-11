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Белорусские десантники провели ночные стрельбы

11.02.2021 15:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 фев – Sputnik. Бойцы 103-й мобильной бригады выполняют полевые маневры: действия десантники ведут как днем, так и ночью, сообщает пресс-служба министерства обороны Беларуси.

© Photo : "Ваяр" / Георгий Потапов
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В светлое время суток военные отработали тактические задачи по осмотру и уничтожению противника в городе в современных условиях. Проведены стрельбы из личного стрелкового оружия, а также с применением вооружения бронетранспортеров.

На огневой рубеж десантники вышли и темное время дня. Ночью на полигоне Лосвидо "подсвечивать" цели им помогали современные приборы, а также осветительные заряды минометов.

В Беларуси проходит проверка мобилизационной и боевой готовности армии. Экзамен в Вооруженных силах стартовал 25 января 2021 года. На следующий день несколько бригад были приведены в высшую степень боеготовности. Подразделения 103-й бригады перед выполнением задач были доукомплектованы военнослужащими запаса.

Практические занятия в зимних условиях проходят на полигонах, лесах и населенных пунктах по всей Беларуси. Главная особенность нынешней проверки - способность подразделений действовать в условиях современных боевых действий. Выполнять поставленные задачи белорусские военные будут на смешанных лесисто-болотистых участках местности, а также в условиях городской застройки.

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Теги: Минск
 
 
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На полигоне Лосвидо в Витебской области военные отработали задачи по разведке и зачистке населенного пункта
 
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