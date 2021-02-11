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В Беларуси могут совместить ЦТ и собеседование в вузах для абитуриентов

11.02.2021 15:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 фев – Sputnik. Александр Лукашенко поддержал предложения Минобразования по изменению вступительной кампании, об этом он заявил, выступая на Всебелорусском народном собрании. Президент полагает, что к процессу набора студентов в вузы следует подойти дифференцированно. 

"Посмотреть наше тестирование с конкретным собеседованием, потому что не всегда за тестами видишь будущего хорошего специалиста и человека", – отметил Лукашенко.

Ранее министр образования Игорь Карпенко озвучивал вариант возможного совмещения традиционного централизованного тестирования с элементом внутреннего экзамена либо внутреннего собеседования. Глава ведомства отмечал, что на подготовку методической базы и новой программной документации уйдет примерно 2 года.

По словам главы государства, соответствующие предложения министерство образования уже внесло в Администрацию президента.

О совершенствовании системы образования

Александр Лукашенко сказал, что в течение года необходимо определиться, что делать с системой образования в Беларуси.

"Скажу больше: то исследование, которое мы провели, – люди очень недовольны тем, как мы работаем в образовании, и это проявилось в конце прошлого года", – сказал президент.

Принципиальные подходы, которые озвучил Лукашенко: государственная поддержка, целевой набор, бесплатность, справедливость, равный доступ к качественному образованию, гарантированное первое рабочее место. 

"Не изменится классно-урочная система, которую мы сохранили. Ничего лучшего в мире пока не придумали. И это показали последние события. Просто дополним дистанционным обучением", – сказал Лукашенко.

По его мнению, учителей нужно освободить от ненужной волокиты.

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Теги: Минск
 
 
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Во время вступительной кампании приемной комиссии необходимо видеть человека, а не только результат тестирования, считает президент Беларуси.
 
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