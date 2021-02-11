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Кремль: вопрос выделения Беларуси 3 млрд долларов на встрече Путина и Лукашенко обсуждаться не будет
Источник материала: Навiны
В настоящее время повестка дня
Вместе с тем, как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, появившаяся в СМИ информация о том, что руководители обсудят вопрос предоставления Россией Беларуси
Также официальный представитель Кремля не стал подтверждать или опровергать
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Кремль: вопрос выделения Беларуси 3 млрд долларов на встрече Путина и Лукашенко обсуждаться не будет
В настоящее время повестка дня встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко только формируется.
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