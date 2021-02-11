Кремль: вопрос выделения Беларуси 3 млрд долларов на встрече Путина и Лукашенко обсуждаться не будет

В настоящее время повестка дня встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко только формируется.





Вместе с тем, как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, появившаяся в СМИ информация о том, что руководители обсудят вопрос предоставления Россией Беларуси кредита в размере 3 млрд долларов , не соответствует действительности, пишет gazeta.ru .

Также официальный представитель Кремля не стал подтверждать или опровергать слухи об отставке госсекретаря Союзного государства.

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