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Кремль: вопрос выделения Беларуси 3 млрд долларов на встрече Путина и Лукашенко обсуждаться не будет

11.02.2021 15:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В настоящее время повестка дня встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко только формируется.

Кремль: вопрос выделения Беларуси 3 млрд долларов на встрече Путина и Лукашенко обсуждаться не будет

Вместе с тем, как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, появившаяся в СМИ информация о том, что руководители обсудят вопрос предоставления Россией Беларуси кредита в размере 3 млрд долларов, не соответствует действительности, пишет gazeta.ru.

Также официальный представитель Кремля не стал подтверждать или опровергать слухи об отставке госсекретаря Союзного государства.

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В настоящее время повестка дня встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко только формируется.
 
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