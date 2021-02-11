В Минске «заминировали» здания, но в МВД не говорят какие именно

Источник материала: Onliner

Сегодня в течение дня в милицию поступило несколько сообщений о минировании зданий в городе Минске. Правда, в пресс-службе ГУВД отказались говорить, каких именно.

Во всех указанных местах работают сотрудники милиции, предпринимаются необходимые меры безопасности. Здания проверяют саперно-пиротехнические группы.

— Просим горожан, увидевших саперов-пиротехников, не паниковать, — уточнили в пресс-службе. — Приносим свои извинения за доставленные неудобства, связанные с предпринятыми мерами безопасности. Благодарим за проявленное терпение и понимание.