Гомельчанин из-за ошибки банка разбогател на 1,7 миллиона рублей. Его поймали

Источник материала: Onliner

В начале января на площадке по торговле валютами 49-летний гомельчанин увидел странную вещь: за 1 российский рубль давали 3,43 белорусского рубля, что не соответствовало действительности. Мужчина воспользовался технической ошибкой, сообщает пресс-служба МВД Беларуси.

Гомельчанин сперва поменял небольшую сумму, чтобы проверить, пройдет ли операция. После успешной сделки он в обменнике перевел все свои накопленные доллары в российские рубли, положил их на карту и приобрел белорусские рубли. Потом перешел на полностью онлайновую схему: доллары в белорусские рубли, те — в российские, а потом обратно в белорусские.

Мужчине понадобилось три дня на 28 операций, за которые он получил более 1,7 миллиона белорусских рублей.

Банк, когда заметил пропажу денег и ошибку, обратился в милицию. Теперь мужчине грозит уголовное дело за кражу в особо крупном размере.

МВД напоминает, что техническая ошибка банка при валютно-обменных и иных операциях с деньгами не является основанием для освобождения от ответственности.