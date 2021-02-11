Лукашенко назвал два условия его ухода с президентского поста: никаких протестов и неприкосновенность его сторонников

Источник материала: Onliner

Сегодня во время выступления на Всебелорусском народном собрании Александр Лукашенко рассказал, что в течение этого года будет подготовлен новый проект Конституции, а в начале 2022 года пройдет референдум. А затем он назвал два условия его ухода из власти.

— Честные, открытые выборы должны быть законом для всех. И только если кто-то дернется после этого, получит жесточайший ответ. И это мы, мое поколение политиков, должны обеспечить белорусскому народу. В какой роли будет действующий президент, время покажет. Я отвечаю на вопрос, который особенно бытует у «протестунов» и «заблудших». Главное мое условие исхода из власти — в стране мир, порядок, никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать в рамках закона мнения. Второе условие: если сложится так, что к власти придут не те и у них будут другие взгляды, вторым пунктом мы запишем, что ни один волос из сторонников нынешнего президента упасть не может. Вот поэтому я предложил Всебелорусское народное собрание сделать конституционным органом. Если этот общественный договор, который мы заключим, будет нарушен, вся власть будет у ВНС, у вас, даже без меня. И всенародное собрание будет избираться еще более ответственно, оно должно быть стабилизатором на переходный период, — заявил Лукашенко.

(будет дополнено)