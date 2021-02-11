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Завтра 24-й день зимы под оранжевым цветом. Опрос!
Источник материала: Onliner
Почти месяц (24 дня) зимы минчане провели под оранжевым уровнем опасности. Этот цветовой код обозначает, насколько серьезными являются сложившиеся и прогнозируемые погодные условия. При оранжевом уровне опасности имеется вероятность стихийных бедствий. Зачастую это шквал, ливень, туман и град, жара или кусачий мороз.
Даже при оранжевом уровне опасности возможны человеческие жертвы. Но есть еще и красный. Отличие их в том, что при оранжевом лучше сидеть дома и никуда не выходить, а при красном — дома может не стать вместе с вами (теоретически!). И в случае такой опасности МЧС всегда оповестит и спасет всех нас.
И вот на 12 февраля снова объявлен оранжевый уровень опасности: по востоку страны ожидается сильный снег, метель и гололедица на отдельных участках дорог. Будьте аккуратнее. Ветер утром и днем на большей части территории страны сильный порывистый (15—20 м/с). Температура воздуха ночью –12...–18°С, днем –10...–15°С.
На отдельной части Минской области ситуация аналогична, в самом городе ветер чуть спокойнее — 15—18 м/с.
И главное на сегодня. Этого нигде не обсуждают, только здесь:
Нужно еще снега?
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Почти месяц (24 дня) зимы минчане провели под оранжевым уровнем опасности. Этот цветовой код обозначает, насколько серьезными являются сложившиеся и прогнозируемые...
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