Источник материала: Хартия'97

МИД, СВР, ФСБ, наркокартель «Синалоа»: новые детали кокаинового скандала в посольстве РФ в Аргентине 11.02.2021, 15:29

Фото: Argentine Security Ministry / AP

Что стало известно в результате расследования.

Уже несколько лет расследуется уголовное дело о чемоданах с кокаином из российского посольства в Буэнос-Айресе. В любой стране с профессиональной правоохранительной системой и развитым гражданским обществом подобное дело стало бы крупнейшим скандалом. Оно привело бы к крушению множества профессиональных репутаций и валу отставок высокопоставленных чиновников МИДа и спецслужб, пишут «МБХ медиа» .

Но в России ничего подобного не происходит. Следствие до сих пор не может (или не хочет) дать ответы на важные вопросы: кто на самом деле стоит за главным обвиняемым Андреем Ковальчуком, кто является бенефициаром поставки огромной партии кокаина в Европу, у кого и на чьи деньги Ковальчук приобрел в Аргентине почти 400 килограммов дорогостоящего наркотического вещества, где и кому собирался этот груз сбывать.

Центр «Досье» передал в распоряжение «МБХ медиа» материалы своего «аргентинского» доклада. Выводы неутешительны: официальное расследование уклоняется от установления всей правды.

Андрей Ковальчук – центральная фигура в русско-аргентинской кокаиновой эпопее. Именно по его просьбе завхоз российского посольства в Буэнос-Айресе Али Абянов хранил в подсобном помещении при посольской школе 12 чемоданов, в которых позднее был обнаружен кокаин.

Ковальчук – феноменальная личность. Если верить материалам уголовного дела, этот человек является одним из величайших авантюристов, воплощением Остапа Бендера в реальном мире – только куда более рискованным и дерзким. Выходец из украинской глуши в Черновицкой области, апатрид с недействительными паспортами, без родственных связей и хорошего образования, с массой белых и темных пятен в биографии, Ковальчук к сорока годам стал влиятельной фигурой среди сотрудников российского дипломатического корпуса.



Андрей Ковальчук. Фото: Ведяшкин Сергей / Агентство «Москва»

Согласно материалам уголовного дела, опытные дипломаты и даже силовики верили Ковальчуку, который представлялся им в качестве сотрудника то ГРУ, то СВР, то МИД, то Россотрудничества, то «Газпрома». Он жонглировал выдуманными историями, передавал «приветы» от высокопоставленных чиновников, одаривал нужных ему людей «сувенирами» (типа значков и брелоков с эмблемами СВР) – и получал колоссальные возможности для реализации своих «бизнес-схем».

Годами Ковальчук имел доступ на территорию дипломатических учреждений. Российские госслужащие из различных ведомств выполняли просьбы этого человека, не пытаясь никак проверить его слова, уточнить его связи, «пробить» по своим каналам его подлинную биографию.

По крайней мере, в такую патологическую доверчивость российских чиновников и силовиков предлагает нам поверить официальное следствие. Интересно, что никто из должностных лиц, оказавшихся, по их же свидетельствам, абсолютными простофилями перед лицом мошенника, так и не был привлечен к ответственности за халатность и служебное несоответствие.

Еще до истории с 12 чемоданами кокаина Ковальчук, регулярно наведывавшийся из Старого Света в Буэнос-Айрес, передавал завхозу посольства Абянову другие чемоданы для хранения и отправки в Москву. Абянов за вознаграждение (1000 долларов США за один чемодан) заботливо паковал багаж и отправлял его через Атлантику как дипломатический груз транспортными бортами российской военной авиации. Ковальчук (представившийся Абянову работником службы безопасности посольства России в Германии) утверждал, что в увесистых чемоданах находятся подарки для российских чиновников – кофе, вино и тому подобное. Абянов говорил позднее в ходе следствия, что верил Ковальчуку и не проверял содержимое чемоданов.



Фото: Argentine Security Ministry / AP

Отличные отношения были у Ковальчука не только с завхозом Абяновым, но и с помощником посла по безопасности (и сотрудником Службы внешней разведки) Николаем Шелеповым, которому Ковальчук представился сотрудником «Газпрома».

Именно Шелепов помогал Ковальчуку расширить его аргентинские связи и познакомил гостя с сотрудником аргентинской полиции Иваном Близнюком (выходцем из бывшего СССР). Близнюк предоставлял своих сотрудников посольству РФ в качестве дополнительной охраны. Шелепов в своих показаниях уточнял позднее, что ему было известно о желании Близнюка трудоустроиться в «Газпроме», и поэтому он решил организовать встречу полицейского и Ковальчука в одном из пивных баров Буэнос-Айреса.

В конце 2015 года Шелепова сменил на посту «безопасника» новый сотрудник, Олег Воробьев. Ковальчук быстро наладил отношения и с ним, а обстоятельства их знакомства заслуживают отдельного описания. В феврале 2016 года с визитом в Аргентину прилетела делегация МВД России. На устроенном в посольстве в честь прибытия российских полицейских приеме оказался Ковальчук, которого завхоз Абянов представил новому «безопаснику» Олегу Воробьеву. На этот раз Ковальчук был уже «сотрудником департамента безопасности МИДа».

Из материалов дела видно, что «безопасник» Воробьев не пытался ни проверить достоверность истории Ковальчука, ни вообще узнать, как он попал на закрытый прием с участием силовиков. Никаких служебных документов Ковальчука Воробьев тоже не видел. Но все это не помешало завязаться теплым приятельским отношениям между Ковальчуком и Воробьевым.

В 2015-2016 годах в два этапа происходит «закладка» тех самых 12 чемоданов на территории российской дипломатической миссии. Сперва (в конце 2015 года) Ковальчук передает Али Абянову два чемодана (и две тысячи долларов «премии») – Абянов прячет чемоданы в гараже посольской школы. Летом 2016 года Ковальчук передал завхозу на хранение еще десять чемоданов — якобы с вином и полудрагоценными камнями — которые тот положил к предыдущим двум в гараж школы. Позднее все эти 12 чемоданов были упакованы как дипломатическая почта и перенесены завхозом в подсобное помещение в здании посольской школы.



Фото: Gendarmeria Nacional

Ни российские следственные органы, ни аргентинские правоохранители толком и не попытались разобраться в том, как господин Ковальчук (кем бы он ни был в действительности, какой бы пост в каком ведомстве ни занимал) сумел купить кокаин, расфасованный в эти 12 чемоданов (почти 400 килограммов в сумме). Даже в Латинской Америке такое количество кокаина стоит немалых денег (партия в почти 400 килограммов обошлась бы в несколько миллионов долларов). Также Центр «Досье» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах отмечает, что такое огромное количество наркотиков нельзя просто взять и купить: отношения с наркоторговцами должны были выстраиваться долго и постепенно. По мнению эксперта Центра «Досье», Ковальчук либо давно торговал наркотиками, либо был лишь частью более крупной группировки контрабандистов.

Тем же летом 2016 года контракт завхоза Абянова на работу в Аргентине истек и его сменил новый сотрудник – Игорь Рогов. Сдавая дела, Абянов проинформировал Рогова о чемоданах, принадлежащих Ковальчуку и по-прежнему лежавших в школьной подсобке вместе со сломанными стульями и старыми компьютерами. Когда осенью Ковальчук попросил отправить эти чемоданы военным бортом, как и предыдущие грузы, Рогов по совету Абянова начал обращаться то к одному, то к другому сотруднику посольства для помощи в организации отправки, но все говорили, что не смогут ничем помочь. При этом сам факт сообщения Рогова о 12 странных увесистых предметах на территории посольства никого в дипмиссии не обеспокоил.

Из материалов дела следует, что расследование международного наркотрафика началось еще до официального обнаружения чемоданов. Так, в рапорте сотрудника ФСБ Сергея Муравьева от 13 декабря 2016 года указано, что с октября 2016 года органы безопасности расследовали деятельность «международной ОПГ, участвующей в организации контрабанды наркотиков (кокаина) из стран Латинской Америки в РФ с целью их распространения в России и странах Европы (Германия, Нидерланды)». Одним из организаторов ОПГ в документе был назван гражданин России Андрей Ковальчук. То есть за месяц до обнаружения Роговым и Воробьевым чемоданов, ФСБ уже могла знать как о грузе Ковальчука, так и о нем самом.

В конце ноября завхоз Рогов и «безопасник» Воробьев наконец решили вскрыть хранившийся на территории посольства багаж и обнаружили там брикеты с белым порошком. Воробьев рассказал о находке послу Виктору Коронелли. Вскоре 9-й отдел управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России и 14-й отдел Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России завели дела оперативного учета об обнаружении кокаина на территории российского посольства. Через две недели сотрудники ФСБ вылетели в Аргентину, чтобы официально «обнаружить» наркотики. Дата этого события менялась так же, как и вес вещества (который в различных документах указан в диапазоне от 357 до 389 килограммов).

Интересно, что никаких отпечатков на чемоданах затем обнаружено не было – ни Воробьева и Рогова, которые (как считается) вскрывали чемоданы, ни Абянова и Дронова (сотрудник посольства, занимавшийся упаковкой чемоданов).

В большинстве материалов значится, что официально кокаин «нашли» лишь вечером 8 декабря 2016 года, когда по указанию МИДа работники посольства снова открыли чемоданы в присутствии офицеров ФСБ. Взятые сотрудниками российских спецслужб пробы показали, что в чемоданах находится кокаин.

Вскоре в известность о находке россиянами были поставлены аргентинские правоохранители и началась «совместная операция» по дальнейшему «расследованию». Ряд слов здесь приходится брать в кавычки из-за вопиющего непрофессионализма и российских, и аргентинских силовиков – непрофессионализма, граничащего с откровенным вредительством.

В ночь с 13 на 14 декабря 2016 года кокаин был вывезен аргентинской полицией с территории российского посольства. Хранить такое огромное количество дорогого наркотического средства на территории посольства действительно было опасно (дети продолжали учиться в школе, пока чемоданы с кокаином в подсобке ждали переезда в аргентинскую жандармерию). С секретностью у этого мероприятия по перевозке было неважно: чемоданы погрузили в пикап, где их могли видеть прохожие, вслед за пикапом ехала машина, с оператором, который вел обязательную в таких случаях видеосъемку, высунувшись из окна. Уже в офисе аргентинской жандармерии кокаин в чемоданах был заменен на муку для дальнейшей «контролируемой поставки». Также чемоданы снабдили GPS-трекерами.

Но следует отметить, что на видео непосредственно замена кокаина на муку, упаковка муки в чемоданы и их транспортировка обратно в школу не попали — по неизвестным причинам оперативная съемка закончилась раньше самой спецоперации.

В 2017 году Ковальчук и его партнеры Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов предприняли попытку доставить чемоданы в Европу – ими был даже арендован самолет Cessna, который привез подарки для аргентинской полиции – коньяк и конфеты фирмы Bossner. (Ковальчук был знаком с владельцем Bossner Константином Лоскутниковым). В Буэнос-Айресе самолет должен был принять на борт 12 чемоданов с кокаином и вылететь в Европу.

Однако забрать чемоданы из посольства так и не получилось. Как отмечается в исследовании Центра «Досье», судя по разговорам Ковальчука и Худжамова из телефонных прослушек, 400 килограммов кокаина в российском посольстве в Буэнос-Айресе были не единственным грузом. Также обсуждались некие «200 килограммов» в Уругвае, которые нужно было загрузить на самолет вместе с «аргентинскими» чемоданами. Ковальчук даже хотел слетать в Уругвай и проверить груз, но поездка не состоялась.

В итоге, в рамках «контролируемой поставки», чемоданы в декабре 2017 года улетели спецбортом авиаотряда «Россия», на котором домой из поездки в Латинскую Америку возвращался секретарь Совбеза Николай Патрушев.

В Москве по указанному на выгруженных чемоданах номеру телефона позвонили сотрудники ФСБ. Забирать груз, размещенный оперативниками на базе МИДа, приехали партнеры Ковальчука Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов – там они и были задержаны.

Интересно, что силовики задержали Калмыкова и Худжамова прямо на месте, не попытавшись узнать, каков будет дальнейший путь багажа (напомним, чемоданы были снабжены GPS-трекерами). По оперативной информации, настоящие владельцы кокаина могли находиться в Бельгии или Нидерландах. В материалах уголовного дела указан голландский номер мобильного телефона предполагаемого получателя груза, владелец которого так и не был установлен.

Впоследствии был арестован также бывший завхоз посольства РФ в Аргентине Али Абянов, а в Германии задержали и экстрадировали в Россию Андрея Ковальчука. В Аргентине местная полиция заключила в тюрьму по обвинению в участии в наркоторговле Ивана Близнюка и его приятеля Александра Чикало (хотя в их отношении никаких серьезных доказательств виновности нет).

По мнению источника Центра «Досье» в международной службе по борьбе с наркотрафиком, аргентинцы могли знать о хранящихся в российском посольстве наркотиках еще до их официального обнаружения:

«По нашей информации, некоторые сотрудники российского посольства, например посол Коронелли, знали об активности, связанной с наркотиками, и были связаны с наркомафией. В какой-то момент произошла утечка: аргентинские власти узнали о кокаине и связались с посольством, после чего российская сторона решила, что безопаснее “найти” наркотики. После этого скандал решался на дипломатическом уровне — реального расследования Аргентина не проводила».

В качестве примера пассивного поведения аргентинцев можно привести следующее обстоятельство. Как стало известно источникам Центра «Досье» в Буэнос-Айресе, некоторые чемоданы, в которые был помещен кокаин, приобретались в 2016 году в местном магазине Leopardo, где осуществлялась продажа меха, кожи и чемоданов. Сейчас там расположен магазин REINA MARGARITA. По словам адвоката Близнюка Лилианы Борисюк, при оплате чемоданов кредитной картой, в соответствии с законом Аргентины, было предоставлено удостоверение личности — документ гражданина России [имя покупателя до настоящего времени не установлено]. От дачи показаний в качестве свидетелей защиты продавцы отказались, сославшись на страх участвовать в этом деле. Но теоретически правоохранительные органы Аргентины могли бы установить, кто приобрел чемоданы для перевозки кокаина.

Центру «Досье» удалось также взять комментарий у сотрудника одной из спецслужб Германии, который сообщил, что немцы получили информацию об аргентинском деле от «дружественной спецслужбы» в середине 2017 года.

По словам немецкого источника, кокаин, обнаруженный в российском посольстве и предназначенный для реализации в Европе, был высокой чистоты и поступил из Колумбии. Также представитель германских спецслужб утверждает, что существуют доказательства предыдущих поставок наркотиков из Монтевидео (Уругвай). Он убежден, что обнаруженная в посольстве партия наркотиков не была единственной – скорее всего, такие поставки были хорошо отрепетированы, а их организаторы связаны с политическими силами и спецслужбами РФ.

Отдельно следует отметить, что на брикетах с кокаином были обнаружены три типа печатей наркокартелей (двойная звезда, подкова и инициалы LG), одну из таких печатей СМИ связывают с картелем «Синалоа».

В немецком разведывательном сообществе отмечают: «Трудно поверить, что в условиях жесткого контроля в российском посольстве что-либо могло происходить без участия спецслужб».

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