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86 депутатов парламента Швейцарии потребовали немедленно освободить Наталью Херше
Источник материала: Хартия'97
86 депутатов парламента Швейцарии потребовали немедленно освободить Наталью Херше
МИД Таракана предупредили о внешнеполитических последствиях.
Они предупредили, что наличие политзаключенных не дает развиваться межгосударственным отношениям.
В открытом письме, опубликованном накануне запланированного на 16 февраля рассмотрения апелляционной жалобы Натальи Херше, депутаты адресовали министру иностранных дел Беларуси требование немедленного освобождения гражданки Швейцарии, а также более 240 политзаключенных в Беларуси, сообщает
Открытое письмо подписали представители всех групп федерального парламента.
Владимира Макея просят «обеспечить освобождение Херше не позднее вынесения приговора в апелляционной инстанции». Депутаты считают, что Наталья как гражданка Швейцарии должна получить разрешение немедленно вернуться в страну.
Заключение Натальи Херше и других политзаключенных называется «серьезным бременем во внешнеполитических отношениях» Швейцарии и Беларуси.
Наталью Херше, которая 10 лет назад переехала в Швейцарию, приговорили к 2,5 года лишения свободы за сорванную с омоновца балаклаву. В 2020 году она приехала в отпуск на родину, где принимала участие в протестах против Лукашенко.
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МИД Таракана предупредили о внешнеполитических последствиях.
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