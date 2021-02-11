Источник материала: Хартия'97

86 депутатов парламента Швейцарии потребовали немедленно освободить Наталью Херше 4 11.02.2021, 14:55

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Наталья Херше

Фото: «Белсат»

МИД Таракана предупредили о внешнеполитических последствиях.

Они предупредили, что наличие политзаключенных не дает развиваться межгосударственным отношениям.

В открытом письме, опубликованном накануне запланированного на 16 февраля рассмотрения апелляционной жалобы Натальи Херше, депутаты адресовали министру иностранных дел Беларуси требование немедленного освобождения гражданки Швейцарии, а также более 240 политзаключенных в Беларуси, сообщает nn.by .

Открытое письмо подписали представители всех групп федерального парламента.

Владимира Макея просят «обеспечить освобождение Херше не позднее вынесения приговора в апелляционной инстанции». Депутаты считают, что Наталья как гражданка Швейцарии должна получить разрешение немедленно вернуться в страну.

Заключение Натальи Херше и других политзаключенных называется «серьезным бременем во внешнеполитических отношениях» Швейцарии и Беларуси.

Наталью Херше, которая 10 лет назад переехала в Швейцарию, приговорили к 2,5 года лишения свободы за сорванную с омоновца балаклаву. В 2020 году она приехала в отпуск на родину, где принимала участие в протестах против Лукашенко.

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