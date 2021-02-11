ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

86 депутатов парламента Швейцарии потребовали немедленно освободить Наталью Херше

11.02.2021 15:33 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

86 депутатов парламента Швейцарии потребовали немедленно освободить Наталью Херше

4
  • 11.02.2021, 14:55
  • 2,683
86 депутатов парламента Швейцарии потребовали немедленно освободить Наталью Херше
Наталья Херше
Фото: «Белсат»

МИД Таракана предупредили о внешнеполитических последствиях.

Они предупредили, что наличие политзаключенных не дает развиваться межгосударственным отношениям.

В открытом письме, опубликованном накануне запланированного на 16 февраля рассмотрения апелляционной жалобы Натальи Херше, депутаты адресовали министру иностранных дел Беларуси требование немедленного освобождения гражданки Швейцарии, а также более 240 политзаключенных в Беларуси, сообщает nn.by.

Открытое письмо подписали представители всех групп федерального парламента.

Владимира Макея просят «обеспечить освобождение Херше не позднее вынесения приговора в апелляционной инстанции». Депутаты считают, что Наталья как гражданка Швейцарии должна получить разрешение немедленно вернуться в страну.

Заключение Натальи Херше и других политзаключенных называется «серьезным бременем во внешнеполитических отношениях» Швейцарии и Беларуси.

Наталью Херше, которая 10 лет назад переехала в Швейцарию, приговорили к 2,5 года лишения свободы за сорванную с омоновца балаклаву. В 2020 году она приехала в отпуск на родину, где принимала участие в протестах против Лукашенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИД Таракана предупредили о внешнеполитических последствиях.
 
Новости дня
Новости разные
 
Нефть дорожает, доллар катится вниз. Что вообще происходит?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by