Источник материала: Хартия'97

В Канаде обнаружили препарат, который ускоряет выздоровление от COVID-19 11.02.2021, 14:53

9,934

ФОТО: IMMUNOGENX

Препарат активирует противовирусную защиту, которая защищает органы дыхания.

Экспериментальный противовирусный препарат, известный как пегинтерферон лямбда, может повысить способность пациентов с COVID-19 избавляться от вируса и выздоравливать, пишет «Новое время» .

Канадские исследователи отмечают, что этот препарат активирует противовирусную защиту, которая защищает органы дыхания.

«Одна из важных особенностей этого лечения, которое отличается от других вещей, изученных для COVID-19, заключается в том, что оно действует на человека, а не на вирус. Так что это совершенно не зависит от штамма или последовательность вируса … мы слышали все о вариантах, которые ускользают от вакцины и ускользают от моноклональных антител», — сказал ведущий исследователь доктор Джордан Фельд, доцент медицины Университета Торонто, Канада.

«Пегинтерферон лямбда работает так: он включает иммунную систему для борьбы с вирусом. Это то, что обычно делает организм, но одна из вещей, которые делает этот вирус, — это блокирует выработку интерферонов вашим телом, поэтому мы как бы возвращаемся назад к тому, что организм обычно использует для борьбы с этой инфекцией», — пояснил он.

Согласно исследованию, пациенты, получившие однократную инъекцию пегинтерферона лямбда, в четыре раза чаще избавлялись от инфекции в течение семи дней по сравнению с пациентами, получавшими неактивное плацебо. Исследователи обнаружили, что уровень вируса быстро снижался у всех, кто получал пегинтерферон лямбда.

Это может помешать пациентам с высоким уровнем COVID-19 серьезно заболеть или передать его другим.

Для исследования 30 пациентов получали препарат и 30 получали плацебо. Из 60 пациентов пятеро обратились в отделения неотложной помощи с тяжелыми респираторными симптомами. Среди них четверо получали плацебо и только один получал пегинтерферон лямбда.

Доктор Мангала Нарасимхан, директор службы интенсивной терапии в Northwell Health в Нью-Гайд-парке, штат Нью-Йорк сказала: «Это исследование многообещающее, но остается вопрос, будет ли это означать уменьшение тяжести симптомов COVID. Дальше необходимо следить за этими пациентами, чтобы увидеть, изменилось ли течение болезни с помощью этой терапии».

Препарат имитирует выработку интерферона в организме, который реагирует на вирусные инфекции, активируя пути уничтожения вируса. COVID-19 предотвращает выработку организмом интерферонов, что является одним из способов преодоления иммунной системы организма. В отличие от других интерферонов, пегинтерферон лямбда влияет не на каждую клетку в организме, а только на клетки легких, печени и кишечника, места, где размножается COVID-19.

Но поскольку действие препарата ограничено, у него нет серьезных побочных эффектов, связанных с другими формами интерферона.

Фельд также сказал, что введение пегинтерферона лямбда до того, как кто-то заразится, может предотвратить заражение и остановить распространение вируса. По его словам, он также тестируется на пациентах с тяжелой формой COVID-19, чтобы увидеть, ускорит ли он выздоровление.

Доктор Марк Сигел, профессор медицины в Медицинском центре Нью-Йорка, назвал полученные результаты «очень многообещающими» и «очень захватывающими».

«Я думаю, что интерфероны как группа имеют большой потенциал. Слишком рано говорить именно об этом препарате — нам нужна фаза 3, нам нужна большая контрольная группа. Нам нужно выяснить, где это лучше всего работает», — сказал он.

«Я согласен с тем, чтобы использовать это как профилактическое средство, и использовать его в начале имеет смысл. Вы пытаетесь обойти способность вируса вызывать воспалительную реакцию — это дает надежду», — отметил Сигел.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .