Новая Боровая и музей ВОВ. Белорусские архитекторы выбрали лучшие объекты за 30 лет

Источник материала: Tut.by

Белорусские архитекторы назвали лучшие здания, которые построили в Минске за 30 лет. Это выборка для сборника Международной ассоциации союзов архитекторов.

Заместитель председателя Белорусского союза архитекторов Михаил Гаухфельд рассказал , как выбирали. Редколлегия сборника Международной ассоциации союзов архитекторов предложила странам выбрать по четыре наиболее значимых произведения, которые олицетворяют архитектуру страны за несколько десятилетий.

— Задача очень сложная. За тридцать лет в Беларуси построены тысячи объектов. Многие из них яркие, интересные, узнаваемые, а некоторые стали архитектурными символами независимой Беларуси, — отметил Гаухфельд.

34 белорусских архитектора составили список зданий, из которых потом выбрали лучшие.

По итогам тайного голосования первые четыре места заняли:

жилой район Новая Боровая (12 голосов);



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

отель «Ренессанс» на проспекте Дзержинского (9 голосов);



Фото: Дмитрий Брушко. TUT.BY

музей Великой Отечественной войны (8 голосов);



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

реставрация и воссоздание замкового комплекса в Несвиже (11 голосов).



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Список из этих четырех объектов отправят редколлегии международного сборника.

Кроме того, в сборник Международной ассоциации союзов архитекторов попадет здание торгового комплекса «Столица». Его включат автоматически, потому что за 30 лет это был единственный победитель конкурсов МАСА за 30 лет от Белорусского союза архитекторов.

А за какие еще здания голосовали?

железнодорожный вокзал в Минске (7 голосов);

Национальная библиотека (6 голосов);

реставрация и воссоздание замкового комплекса в Мире (5 голосов);

аквапарк «Лебяжий» (4 голоса);

многофункциональный комплекс «Ривьера плаза» (4 голоса);

реставрация и воссоздание исторического центра Минска;

автовокзал в Бресте (3 голоса);

здание «Белгазпромбанка» в Минске (3 голоса);

комплекс «Минск-Арена» (3 голоса);

многофункциональный комплекс «Каскад» в Минске (3 голоса);

многофункциональный комплекс «Катарский сокол» с отелем Marriott в Минске;

реставрация и воссоздание исторического центра Витебска (3 голоса);