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Новая Боровая и музей ВОВ. Белорусские архитекторы выбрали лучшие объекты за 30 лет
Источник материала: Tut.by
Белорусские архитекторы назвали лучшие здания, которые построили в Минске за 30 лет. Это выборка для сборника Международной ассоциации союзов архитекторов.
Заместитель председателя Белорусского союза архитекторов Михаил Гаухфельд
— Задача очень сложная. За тридцать лет в Беларуси построены тысячи объектов. Многие из них яркие, интересные, узнаваемые, а некоторые стали архитектурными символами независимой Беларуси, — отметил Гаухфельд.
34 белорусских архитектора составили список зданий, из которых потом выбрали лучшие.
По итогам тайного голосования первые четыре места заняли:
Список из этих четырех объектов отправят редколлегии международного сборника.
Кроме того, в сборник Международной ассоциации союзов архитекторов попадет здание торгового комплекса «Столица». Его включат автоматически, потому что за 30 лет это был единственный победитель конкурсов МАСА за 30 лет от Белорусского союза архитекторов.
А за какие еще здания голосовали?
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Белорусские архитекторы назвали лучшие здания, которые построили в Минске за 30 лет. Они попадут в сборник Международной ассоциации союзов архитекторов.
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