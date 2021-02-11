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В России сделали iPhone с наконечником копья древней цивилизации почти за 33 тысячи долларов

11.02.2021 15:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российский люксовый бренд Caviar представил новую коллекцию смартфонов iPhone 12 Pro под названием Warrior («Воин»). В их число вошел аппарат, в который вмонтирован наконечник стрелы из черного обсидиана древней юто-ацтекской цивилизации. Об этом говорится на сайте компании.


Устройства — iPhone 12 Pro и 12 Pro Max — будут представлены в единственных экземплярах. Топовый iPhone 12 Pro Max под названием APOCALYPTO с 512 ГБ памяти при этом оценили почти в 2,5 миллиона российских рублей (если точнее, то в 32,7 тысячи долларов).

В этот девайс инкрустирован «наконечник стрелы из черного обсидиана, принадлежавший древним тольтекам (примерно 500 г. н. э.) жившим в Теотиуакане („Городе Богов“) 1500 лет назад». В активе устройства также корпус из титана со вставками из золота 750-й пробы в виде объемного рисунка когтей и древних черепов.

«Caviar iPhone 12 Pro Apocalypto станет уникальным и эксклюзивным аксессуаром для всех, кто ценит индивидуальность и оригинальность», — считают представители бренда.

В «Википедии» уточняется: тольтеки — индейский народ юто-ацтекской языковой семьи, живший в VIII—XII веках на территории Мезоамерики.

 
 
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Устройства - iPhone 12 Pro и 12 Pro Max - будут представлены в единственных экземплярах.
 
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