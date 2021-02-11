Проект новой Конституции могут вынести на референдум в начале 2022 года

Источник материала: Салiдарнасць

Александр Лукашенко заявил на «Всенародном белорусском собрании» , что новый проект Конституции будет доработан в течении года.

Об этом он заявил выступая.

— В течение этого года проект конституции, уже третий по счету, будет готов, обсужден всенародно, а в начале следующего года — вынесен на референдум, — цитирует Лукашенко TUT.BY .

При этом он считает, что Беларусь должна оставаться президентской республикой.

Чуть позже Лукашенко добавил, что «вся власть будет у Всебелорусского собрания».

По словам Лукашенко, Всебелорусское народное собрание должно быть стабилизатором на переходный период и иметь конституционные полномочия.

Он назвал условия своего ухода из власти:

— Главное условие — в стране мир, порядок, никаких протестных действий, высказывать мнение в рамках закона. Второе условие. Если сложится так, что к власти придут не «те», то вторым пунктом запишем, что ни один волос со сторонников нынешнего президента упасть не может.

Поэтому, по его словам, «Всебелорусское народное собрание» должно иметь конституционные полномочия.