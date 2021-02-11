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Лукашенко сказал, когда он уйдет, неазвал условие (Обновлено)

11.02.2021 15:39 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко сегодня позволил заглянуть за горизонт событий и попытаться разглядеть тот момент в будущем, когда он якобы уйдет.

«В течение этого года проект Конституции будет готов. И он будет в течение года обсужден всенародно. А в начале следующего года, как минимум, я думаю, мы справимся, мы внесем его на всенародное голосование, на референдум. Приняв новую Конституцию в течение года, вы понимаете, особенно юристы, что под новую Конституцию, нам придется переформатировать, переделать, по –народному говоря, многие законы», - заявил Лукашенко.

И лишь затем он уйдет, не торопитесь, на повестку дня будет поставлен вопрос, когда он уйдет.

Далее Лукашенко назвал условия своего ухода:

«Главное мое условие исхода из власти – в стране мир, порядок, никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать в рамках закона мнение. Это главное условие.

Второе условие. Если сложится так, что к власти придут не те, и у них будут другие взгляды, вторым пунктом мы запишем, что ни один волос из вас, из нынешних сторонников президента (он показал рукой на зал), упасть не может.

Вот поэтому я предложил ВНС сделать конституционным органом. Вся власть будет у всенародного собрания. У вас! Даже без меня!».

 
 
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Лукашенко сегодня позволил заглянуть за горизонт событий и попытаться разглядеть тот момент в будущем, когда он якобы уйдет.
 
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