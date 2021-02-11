|
МТС выпустил мобильный электронный дневник для школьников
Источник материала: Партизан
МТС выпустил мобильное приложение «МТС Дневник», ориентированное на школьников, родителей и учителей. Он представляет собой аналог бумажного школьного дневника и журнала с дополнительными интерактивными функциями.
Сервис позволяет отслеживать успеваемость ребенка, предоставляя доступ к платформе образовательных электронных сервисов
Базовый функционал приложения «
Для доступа к расширенному функционалу приложения необходимо подключить услугу «Премиум доступ». Ее стоимость составляет 0,30 рубля в сутки. В первый день пользования услуга предоставляется бесплатно. Расширенный функционал позволяет получать смс-уведомления о посещаемости школы, получить доступ к материалам домашнего задания, электронному учебнику, объявлениям от учителей, графической аналитике.
Приложение «МТС Дневник» удобно для использования родителями, учащимися и учителями. Профили учащихся и родителей объединяются в единый семейный аккаунт, таким образом все данные в электронном дневнике синхронизируются и доступны для просмотра в кабинете как учащихся, так и родителей.
Регистрация в «МТС Дневнике» осуществляется только по пригласительным ключам, которые выдаются учреждением образования, подключенным к платформе Знай•бай.
Приложение доступно для пользователей операционной системы Android и iOS. Скачать можно в App Store, Google Play и AppGallery.
Подробную информацию о сервисе «МТС Дневник» смотрите
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МТС выпустил мобильное приложение «МТС Дневник», ориентированное на школьников, родителей и учителей. Он представляет собой аналог бумажного школьного дневника и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)