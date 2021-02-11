Яркое гало наблюдали над Глубоким

Веснік Глыбоччыны ». Его фото опубликовала газета «».









Яркое гало над Глубоким. Фото vg-gazeta.by





По информации издания, кроме паргелиев над горизонтом, также был виден и солнечный столб. В отличие от радуги в гало, цвета спектра расположены в обратную сторону.





Образуется такое явление из-за преломления лучей света в ледяных кристалликах, обычно в перистых облаках в верхних слоях тропосферы.





В народных приметах зимой гало предвещает усиление мороза. Сегодня утром, 11 февраля, на метеостанции в Докшицах столбик термометра опустился до −19,1 °C.



