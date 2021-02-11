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Рабы немы: рабочим МАЗа запретили на работе разговаривать о политике
Источник материала: Партизан
Работники МАЗа рассказывают, что им дали подписать бумагу, где прописано, что на территории предприятия запрещены все разговоры на политические темы. Но больше всего их возмутило не это.
Помимо этого, им нельзя распространять какую-либо информацию о заводе и его внутренних процессах и много чего еще. Некоторые говорят, что им приносили и еще какие-то документы, где прописано, что работники должны придерживаться делового стиля в одежде.
Конкретно эти бумаги про форму одежды, по словам заводчан, они не сфотографировали. Однако есть снимок дополнительного соглашения к контракту, действующего с 1 января 2021 года, которое подписали некоторые работники МАЗа, где об этом тоже говорится.
Нельзя проводить политическую агитацию и порочить имя и деловую репутацию предприятия. Что написано в документах
Работники МАЗа рассказывают, что недавно они подписали дополнительное соглашение к контракту, где написано и про распространение информации о заводе, и про внешний вид работников.
Журналисты посмотрели, предположительно, этот документ (он имеется в распоряжении редакции. — Прим. TUT.BY) и оказалось, что там целый список новых обязанностей работника, которые теперь «являются неотъемлемой частью контракта».
К примеру, работники обязательно должны «соблюдать инструкцию о порядке распространения информации о деятельности ОАО „МАЗ“ — управляющая компания холдинга „Белавтомаз“ и взаимодействии работников общества со СМИ».
Есть еще один пункт относительно распространения какой-либо информации заводчанами. Им теперь нельзя разглашать или передавать кому-либо, в том числе через всевозможные ресурсы в интернете, приложения и мессенджеры любую информацию, которая касается МАЗа и его работы не по инструкции и без согласования с уполномоченным руководителем по компетенции.
Нельзя выступать в качестве представителя завода в рабочее время, в том числе использовать логотипы или другую корпоративную атрибутику, форму или другие элементы, которые указывают на принадлежность к МАЗу.
Работники должны соблюдать кодекс корпоративной этики предприятия.
В документе сказано, что заводчане не должны делать или говорить то, что порочит имидж и деловую репутацию предприятия холдинга в целом или его работников, а также оскорбляет представителей органов государственной власти, должностных лиц, в том числе публичными комментариями и публикацией фотографий в интернете.
Дальше пункт о том, что в рабочее время или на рабочем месте запрещается распространять без согласования с уполномоченными информацию, которая не относится к деятельности предприятия или не подготовлена должным образом.
Нельзя вести политическую агитацию, в том числе и раздавая агитационные материалы, проводя беседы, собрания, митинги, демонстрируя элементы гардероба и аксессуары, высказываясь и призывая на официальных страницах предприятия в соцсетях и прочих интернет-ресурсах.
В последнем пункте написано, что работникам нельзя участвовать в незаконных забастовках — это значит объявленных без учета сроков, процедур и требований, которые предусмотрены Трудовым кодексом либо тех, что угрожают национальной безопасности, общественному порядку, здоровью людей, правам и свободам других.
Принуждать других к забастовке и препятствовать в выполнении работы тем, кто в ней не участвует, тоже запрещено.
Работники: «Какая разница, в чем я прихожу на работу, если там все равно переодеваюсь?»
Новость о том, что работникам, возможно, придется ходить на завод в одежде делового стиля, возмутила их больше всего.
Как рассказывает одна из работниц МАЗа, некоторым рабочим, в том числе и ей, выдали три брошюры, которые нужно было подписать. На них было написано, что это «Кодекс корпоративной этики».
— В первой говорится о том, что на рабочем месте и в пределах предприятия все разговоры на политические темы строго запрещены.
Во второй — о том, что вне предприятия обсуждать работу и внутренние процессы завода нельзя.
Ну, и самая интересная — третья. Там написано, как должен одеваться работник завода, — делится она. — «При пересечении проходной женщины должны быть одеты только в одежду черных, синих и серых тонов. В летнее время разрешается одеваться в одежду пастельных тонов». И у работниц офисов юбка должна быть не короче, чем на одну ладонь над коленом.
Для мужчин и женщин правила прописаны отдельно.
По словам работницы завода, дополнительно ей дали еще посмотреть «какой-то документ, где подробно расписано, как должны одеваться работницы предприятия».
В шапке документа, который нужно было изучить, написано «Приложение к кодексу корпоративной этики ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «Белавтомаз».
Там описывается, какие можно носить на работу костюмы, юбки, пиджаки, блузки и прочее. Эта информация написана на 9-й странице, и текст на ней не заканчивается.
Работник, который трудится на заводе уже давно, рассказал, что сам этот кодекс — вещь не новая. Его составили еще в 2010 году. Тогда его люди подписали и все благополучно о нем забыли.
«А сейчас, наверное, нужно оказать на работников давление в некоторых местах, поэтому он возымел вторую жизнь». Теперь выполнять его, а значит и придерживаться нужного стиля в одежде — обязанность работников. Это прописано в новом дополнительном соглашении.
— Мастер сказал, что будут разворачивать на проходной, если будешь одета не как написано. Я спросила, деловой стиль одежды только для ИТР и офисных работников? Он ответил, что это повседневная одежда для прихода на работу для всех, — заключила работница предприятия.
Еще двое работников завода подтвердили, что на предприятии «ходит бумага про заводской этикет, там было про одежду черных, синих и серых тонов».
— Да, такие бумаги были. Расписались за неразглашение информации и соблюдение корпоративной этики, — рассказал нам работник МАЗа. — По дресс-коду пока никаких претензий нет. Все ходят через проходную в верхней одежде.
— Я все могу понять. Но чем руководству мешает моя одежда? Какая разница, в чем я прихожу на работу, если там все равно переодеваюсь? — задается вопросом еще один из работников.
Администрация завода на просьбу журналистов отказалась комментировать ситуацию.
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Работники МАЗа рассказывают, что им дали подписать бумагу, где прописано, что на территории предприятия запрещены все разговоры на политические темы. Но больше...
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