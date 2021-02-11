Рабы немы: рабочим МАЗа запретили на работе разговаривать о политике

Помимо этого, им нельзя распространять какую-либо информацию о заводе и его внутренних процессах и много чего еще. Некоторые говорят, что им приносили и еще какие-то документы, где прописано, что работники должны придерживаться делового стиля в одежде.





TUT.BY посмотрел, какие новые обязанности появились у заводчан. Конкретно эти бумаги про форму одежды, по словам заводчан, они не сфотографировали. Однако есть снимок дополнительного соглашения к контракту, действующего с 1 января 2021 года, которое подписали некоторые работники МАЗа, где об этом тоже говорится.посмотрел, какие новые обязанности появились у заводчан.





Нельзя проводить политическую агитацию и порочить имя и деловую репутацию предприятия. Что написано в документах

Работники МАЗа рассказывают, что недавно они подписали дополнительное соглашение к контракту, где написано и про распространение информации о заводе, и про внешний вид работников.





Журналисты посмотрели, предположительно, этот документ (он имеется в распоряжении редакции. — Прим. TUT.BY) и оказалось, что там целый список новых обязанностей работника, которые теперь «являются неотъемлемой частью контракта».





К примеру, работники обязательно должны «соблюдать инструкцию о порядке распространения информации о деятельности ОАО „МАЗ“ — управляющая компания холдинга „Белавтомаз“ и взаимодействии работников общества со СМИ».





Есть еще один пункт относительно распространения какой-либо информации заводчанами. Им теперь нельзя разглашать или передавать кому-либо, в том числе через всевозможные ресурсы в интернете, приложения и мессенджеры любую информацию, которая касается МАЗа и его работы не по инструкции и без согласования с уполномоченным руководителем по компетенции.





Нельзя выступать в качестве представителя завода в рабочее время, в том числе использовать логотипы или другую корпоративную атрибутику, форму или другие элементы, которые указывают на принадлежность к МАЗу.





Работники должны соблюдать кодекс корпоративной этики предприятия.





В документе сказано, что заводчане не должны делать или говорить то, что порочит имидж и деловую репутацию предприятия холдинга в целом или его работников, а также оскорбляет представителей органов государственной власти, должностных лиц, в том числе публичными комментариями и публикацией фотографий в интернете.





Дальше пункт о том, что в рабочее время или на рабочем месте запрещается распространять без согласования с уполномоченными информацию, которая не относится к деятельности предприятия или не подготовлена должным образом.





Нельзя вести политическую агитацию, в том числе и раздавая агитационные материалы, проводя беседы, собрания, митинги, демонстрируя элементы гардероба и аксессуары, высказываясь и призывая на официальных страницах предприятия в соцсетях и прочих интернет-ресурсах.





В последнем пункте написано, что работникам нельзя участвовать в незаконных забастовках — это значит объявленных без учета сроков, процедур и требований, которые предусмотрены Трудовым кодексом либо тех, что угрожают национальной безопасности, общественному порядку, здоровью людей, правам и свободам других.





Принуждать других к забастовке и препятствовать в выполнении работы тем, кто в ней не участвует, тоже запрещено.





Работники: «Какая разница, в чем я прихожу на работу, если там все равно переодеваюсь?»

Новость о том, что работникам, возможно, придется ходить на завод в одежде делового стиля, возмутила их больше всего.





Как рассказывает одна из работниц МАЗа, некоторым рабочим, в том числе и ей, выдали три брошюры, которые нужно было подписать. На них было написано, что это «Кодекс корпоративной этики».





— В первой говорится о том, что на рабочем месте и в пределах предприятия все разговоры на политические темы строго запрещены.





Во второй — о том, что вне предприятия обсуждать работу и внутренние процессы завода нельзя.





Ну, и самая интересная — третья. Там написано, как должен одеваться работник завода, — делится она. — «При пересечении проходной женщины должны быть одеты только в одежду черных, синих и серых тонов. В летнее время разрешается одеваться в одежду пастельных тонов». И у работниц офисов юбка должна быть не короче, чем на одну ладонь над коленом.





Для мужчин и женщин правила прописаны отдельно.





По словам работницы завода, дополнительно ей дали еще посмотреть «какой-то документ, где подробно расписано, как должны одеваться работницы предприятия».





В шапке документа, который нужно было изучить, написано «Приложение к кодексу корпоративной этики ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «Белавтомаз».





Там описывается, какие можно носить на работу костюмы, юбки, пиджаки, блузки и прочее. Эта информация написана на 9-й странице, и текст на ней не заканчивается.





Работник, который трудится на заводе уже давно, рассказал, что сам этот кодекс — вещь не новая. Его составили еще в 2010 году. Тогда его люди подписали и все благополучно о нем забыли.





«А сейчас, наверное, нужно оказать на работников давление в некоторых местах, поэтому он возымел вторую жизнь». Теперь выполнять его, а значит и придерживаться нужного стиля в одежде — обязанность работников. Это прописано в новом дополнительном соглашении.





— Мастер сказал, что будут разворачивать на проходной, если будешь одета не как написано. Я спросила, деловой стиль одежды только для ИТР и офисных работников? Он ответил, что это повседневная одежда для прихода на работу для всех, — заключила работница предприятия.





Еще двое работников завода подтвердили, что на предприятии «ходит бумага про заводской этикет, там было про одежду черных, синих и серых тонов».





— Да, такие бумаги были. Расписались за неразглашение информации и соблюдение корпоративной этики, — рассказал нам работник МАЗа. — По дресс-коду пока никаких претензий нет. Все ходят через проходную в верхней одежде.





— Я все могу понять. Но чем руководству мешает моя одежда? Какая разница, в чем я прихожу на работу, если там все равно переодеваюсь? — задается вопросом еще один из работников.





Администрация завода на просьбу журналистов отказалась комментировать ситуацию.