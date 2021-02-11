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"Коммерсант" прокололся или как? В Минске и Москве отрицают разговоры про кредит Лукашенко
Источник материала: Партизан
С одной стороны пресс-секретарь Путина Песков, а с другой беларуский Минфин в один голос говорят, что ни о каком новом кредите для Лукашенко от Путина речи не идет
Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что пока преждевременно говорить о темах, которые будут обсуждаться во время планируемого визита в РФ Лукашенко, передает
"По темам, которые будут на повестке дня готовящегося визита в Россию Лукашенко, пока преждевременно говорить", - сказал Песков. По его словам, "визит продолжает готовиться, повестка дня формулируется".
"Пока не буду в какие-либо детали вдаваться, считаю это преждевременным", - отметил представитель Кремля.
Таким образом он отреагировал на
Позже Министерство финансов Беларуси также не подтвердило данные СМИ о запросе нового кредита у России в размере трех миллиардов долларов, о чем заявила пресс-секретарь ведомства Ирина Комар.
"Мы работаем в рамках ранее определенных договоренностей. Мы не подтверждаем эту информацию", - сказала Комар. Ее цитирует
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С одной стороны пресс-секретарь Путина Песков, а с другой беларуский Минфин в один голос говорят, что ни о каком новом кредите для Лукашенко от Путина речи не идет
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