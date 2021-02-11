Всебелорусское народное собрание: Лукашенко призвал уберечь страну от разрушения

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Уже почти три часа президент Беларуси Лукашенко обращается к Всебелорусскому народному собранию . Сегодня первый день Форума национального диалога. Делегаты и приглашенные гости съехались из всех регионов страны. Всего около 2700 участников. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Президент много говорил, что сейчас важно сохранить независимость. Ведь сейчас Беларусь переживает переломный период в жизни страны. Александр Лукашенко сравнил его с развалом Советского Союза.

Президент заявил, что после выборов в Беларуси была предпринята попытка провести не цветную революцию, а мятеж, и призвал общими силами уберечь страну от подобных событий.

«Да, Лукашенко не тот. Да, Лукашенко не угоден. Но дело ведь не в Лукашенко. Придет время, изберете нового Лукашенко или кого-то еще там. Но разве только потому, что он кому-то не нравится, что с автоматом по улицам бегает там, его надо свергнуть? Нет, дорогие мои! Дело, конечно, в Лукашенко прежде всего. Но цели ведь другие! Нас надо сломать, мы не угодны. Мы не должны были появиться на международной сцене. Нас будут постоянно атаковать, и мы должны выдержать», – указал президент.

Александр Лукашенко говорил и о внешней политике. Так Беларуси важны отношения с ЕС. Но основным стратегическим союзником остается Россия. И в союзных отношениях Минску важны равные условия для субъектов хозяйствования.

Темы, которые затрагивал президент, касались и будущего страны, перспектив на ближайшие пять лет. Это есть основная цель форума: вместе решить, как жить и в каком направлении двигаться дальше. Лукашенко заверил, что понимание ситуации в стране и план действия есть, а главный ориентир – люди.

«Что же нам предстоит? Первое. Повысить эффективность государственного управления. Второе. Обеспечить новый уровень коммуникации власти и общества. Третье. Создать условия для раскрытия потенциала человека, реализация его возможностей. Обеспечить следующее. Качественный рост экономики на основе инициативы, инноваций и современного управления. Следующее. Определить текущие и долгосрочные приоритеты государства на внешнем контуре», – подчеркнул Лукашенко.

Президент затронул и интеграцию в рамках «евразийской пятерки». Ее эффективность нужно повысить – уходить от споров вокруг пошлин, барьеров. Лукашенко уверен, что нужно достичь максимального эффекта от формирования общего рынка ЕАЭС. Что касается СНГ, президент уверен, что, несмотря на объективные сложности, Содружество сохраняет свою актуальность как региональная организация.

Конечно, президент говорил, о росте зарплат в Беларуси, об изменениях пенсионной реформы, о проекте «Здоровая нация». Александр Лукашенко поблагодарил врачей за борьбу с пандемией и заявил, что белорусов будут бесплатно вакцинировать.