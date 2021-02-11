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Всебелорусское народное собрание: Лукашенко призвал уберечь страну от разрушения
11.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Уже почти три часа президент Беларуси Лукашенко обращается к
Президент много говорил, что сейчас важно сохранить независимость. Ведь сейчас Беларусь переживает переломный период в жизни страны. Александр Лукашенко сравнил его с развалом Советского Союза.
Президент заявил, что после выборов в Беларуси была предпринята попытка провести не цветную революцию, а мятеж, и призвал общими силами уберечь страну от подобных событий.
Александр Лукашенко говорил и о внешней политике. Так Беларуси важны отношения с ЕС. Но основным стратегическим союзником остается Россия. И в союзных отношениях Минску важны равные условия для субъектов хозяйствования.
Темы, которые затрагивал президент, касались и будущего страны, перспектив на ближайшие пять лет. Это есть основная цель форума: вместе решить, как жить и в каком направлении двигаться дальше. Лукашенко заверил, что понимание ситуации в стране и план действия есть, а главный ориентир – люди.
Президент затронул и интеграцию в рамках «евразийской пятерки». Ее эффективность нужно повысить – уходить от споров вокруг пошлин, барьеров. Лукашенко уверен, что нужно достичь максимального эффекта от формирования общего рынка ЕАЭС. Что касается СНГ, президент уверен, что, несмотря на объективные сложности, Содружество сохраняет свою актуальность как региональная организация.
Конечно, президент говорил, о росте зарплат в Беларуси, об изменениях пенсионной реформы, о проекте «Здоровая нация». Александр Лукашенко поблагодарил врачей за борьбу с пандемией и заявил, что белорусов будут бесплатно вакцинировать.
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Президент заявил, что после выборов в Беларуси была предпринята попытка провести не цветную революцию, а мятеж, и призвал общими силами уберечь страну от подобных...
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