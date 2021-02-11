Эти компании на ваших глазах перетряхивают отделы продаж — следите за уникальным бизнес-марафоном!

Источник материала: ProBusiness



Кадр из к/ф "Трансформеры-3"

«Реально ли улучшить бизнес-показатели компании за 1,5 месяца?» Эксперт по реорганизации отделов продаж Дмитрий Герасименя уверен, что это возможно. А чтобы доказать это, он пригласил 3 компании из разных сфер, сотрудники которых одновременно будут внедрять изменения по рекомендациям Дмитрия в свою ежедневную работу. Сегодня мы познакомим вас с первой компанией-участницей — « Глобал Сервис Интернешинал » — и расскажем, что выявила ее проверка.

Совместно с экспертом по построению и реорганизации отделов продаж Дмитрием Герасименей, собственником компании Studyon.pro , мы начинаем марафон (и цикл статей) «Прокачка отделов продаж». В материалах этого цикла вы найдете полезную информацию и практические советы по правильному построению работы отдела продаж.

Работа с каждой компанией построена по простой схеме:

1. Анкетирование. Компания делится своими основными бизнес-показателями и рассказывает об имеющихся проблемах — как она видит их сама.

2. Первичный аудит. Его проводит эксперт Дмитрий Герасименя и выявляет реально существующие проблемы и узкие места отдела продаж. Это начальные данные компании (стартовая точка А).

3. Полтора месяца изменений. Эксперт Дмитрий Герасименя предоставляет каждой компании индивидуальный график изменений и консультирует дважды в неделю по всем рабочим вопросам.

4. Финишный аудит. По завершении марафона эксперт проводит аудит, определяя, чего удалось достичь. Это конечные данные компании (точка Б).

5. Подведение итогов. Сравнение трех компаний в формате «было-стало» по критерию «конверсия из лида в продажу», комментарий эксперта и выводы участников.



На фото: Дмитрий Герасименя

Дмитрий Герасименя: Ни одна компания не работает со 100%-ной эффективностью — у всех есть слабые места и точки роста. За 7 лет работы с отделами продаж я убедился, что большинство компаний совершают одни и те же ошибки (об этом я уже рассказывал здесь ). Поэтому я не побоялся рискнуть своей репутацией и доказать, что даже за 1,5 месяца можно «прокачать» отдел продаж любой компании и увидеть четкий результат.

Посмотрим, что написала о себе первая компания.

«Глобал Сервис Интернешинал»: анкета компании

Форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью

Бизнес компании: Услуга — трудоустройство в белорусскую компанию для работы вахтовым методом в Польше и странах ближнего зарубежья

Числовые показатели работы:

Конверсия из входящего лида (звонок, заявка на сайте) в продажу за 4 последних месяца — 5,83% (важно: только по новым клиентам!)

Средний чек (+ количество товаров/услуг в чеке): € 150, 1 услуга

Количество лидов в день: за последние 4 месяца средний показатель — 48 лидов в рабочий день

Средний цикл сделки: 8,2 дня.

Используемые инструменты: CRM-система, готовые офферы, система мотивации менеджеров (процент от продаж).

Внутренние проблемы отдела продаж (по мнению самой компании): отсутствие скриптов, некачественное обучение менеджеров, отсутствие «работающих» офферов для клиентов, не прописана воронка продаж.

Директор компании Велимир Залётнев — о причинах участия в марафоне



На фото: Велимир Залётнев

— Не так давно меня заинтересовала ниша по трудоустройству наших граждан за границей. Я не изучал этот рынок глубоко, решил заняться направлением интуитивно. Но считаю, что в итоге нам удалось выделиться. Если другие компании отправляли рабочую силу к иностранному нанимателю, то мы устраивали клиентов в белорусскую компанию, которая отправляла их работать за рубеж вахтовым методом. Тем самым мы предлагали клиентам возможность заработка за границей, фактически оставляя их в юридическом поле Беларуси.

Наша компания достаточно молода — ей 1,5 года. За это небольшое время мы «попали» на пандемию и карантин в тех странах, куда отправляли людей работать. Первые мысли были о том, что сейчас вся ниша просто-напросто остановится, как и туристический бизнес.

В апреле-мае я мысленно уже хоронил свой проект. Из-за закрытых границ «просадка» по клиентам оказалась огромной, до 80%. Спасительным стало решение максимально увеличить в тот момент охват и дать больше рекламы. В итоге в начале лета 2020 года поток клиентов стал расти.



Сейчас выстраиваем процессы, чтобы адаптироваться и заработать в новых условиях, при этом стараемся придерживаться стратегии Win-Win. Поедут люди за границу — заработают достойную зарплату — потратят ее в Беларуси — страна получит валюту, а мы заработаем с этого свою «комиссию».

Наша компания сейчас — это «кадровое агентство». Мы создали классный продукт, но толком не научились его продавать. Я вижу, что мы не доносим качественно плюсы нашего предложения потенциальным клиентам. Структура компании выстроена не лучшим образом, огромное количество трафика просто утекает сквозь пальцы наших менеджеров. Наше общение с клиентами часто оставляет желать лучшего. Хочется иметь современную компанию, с современными инструментами и стандартами. Компанию, где все процессы будут работать четко, а не хаотично, как сейчас.

Что выявил первичный аудит отдела продаж (точка А)

Дмитрий Герасименя: В ходе аудита я использовал комплексную методологию оценки отдела продаж. Схематическое изображение представлено ниже.



Изображение предоставлено Дмитрием Герасименей

Какие особенности и недостатки были выявлены при аудите (по модулям, за исключением «Стратегии продаж», на которую невозможно эффективно повлиять за такой короткий период):

Модуль: «Отдел продаж»

Организационная структура отдела:



Изображение предоставлено Дмитрием Герасименей

Выявленные недостатки:

1. Оргструктура

Организационная структура не прописана

Отсутствует точно прописанный функционал каждого сотрудника и ЦКП (ценный конечный продукт, итог работы специалиста) его деятельности

Отсутствует утвержденная карта рабочего времени у менеджера, РОПа, старшего специалиста. Работа носит хаотичный порядок, основанный на человеческом факторе.

2. Недостатки РОПа:

Функционал РОПа частично выполняет директор и старший специалист, но все это носит хаотичный порядок — нет ни прописанной структуры, ни обязанностей

Функции РОПа не прописаны, как и его точные задачи.

3. Взаимодействие с отделом продаж:

Не ведутся: работа с воронками и задачами, контроль лидов, распределение сделок и задач на сотрудников, прослушивание звонков, проверка сделки на успех

Отсутствует регламент прослушки звонков



Изображение предоставлено компанией «Глобал Сервис Интернешинал»

Не производится корректировка ошибок менеджеров по продажам и специалисты не получают «обратную связь»

План продаж не подкреплен со стороны маркетинга (по количеству входящих лидов) и не разбит на отдельные направления

Отсутствует аттестация сотрудников на предмет экспертности в продукте, на предмет уровня продаж

Отсутствует профильное обучение (по продажам)

Нет скриптов (сценариев) на обработку входящих заявок

Нет скриптов (сценариев) на работу с «теплой» базой

Не прописаны отработки возражений/сомнений клиентов

Отсутствуют офферы на закрытие клиентов на каждом из этапов воронки + спецпредложения по работе с компанией (почему нужно начать работу именно в этом месяце, почему именно с нами, почему оплату нужно провести именно сегодня и т.д.)

Не ведется работа с показателями продаж: конверсия в продажу, средний чек и т.д.

Старший специалист выполняет функцию: «Есть вопрос от менеджера — есть ответ, нет вопроса — все хорошо»

«Обратная связь» специалистам дается на основе слов менеджера, а не на основе твердых фактов: точной переписки и звонка

Функцию подбора специалистов выполняет директор компании

Не ведется распределение заявок исходя из результативности менеджеров.

4. Недостатки в работе специалистов по продажам:

Работа с новыми клиентами производится в режиме «консультации» без назначения следующего шага и точных договоренностей (время, день контакта)

Отсутствие обучения по: работе с возражениями, выявлению/формированию потребностей клиента, презентации, квалификации и «дожимам»



Изображение предоставлено компанией «Глобал Сервис Интернешинал»

Нет вспомогательных инструментов: шаблонов ответов «дожима», шаблонов ответов на часто задаваемые вопросы и т.д.

Не прописаны портрет потенциального клиента и факторы принятия решения

Не прописаны сценарии продаж и офферы с «дожимами» для каждой воронки

Не прописаны отработки «возражений» и «сомнений» клиентов

Закрытие клиентов происходит за счет хорошего знания продукта, но не техник продаж.

Выводы касаются ВСЕХ сотрудников, поскольку каждый специалист работает, как считает правильным!

Модуль «Бизнес-Процессы»

Не прописан бизнес-процесс взаимодействия с клиентом (путь клиента в компании): его привлечение, обслуживание, развитие.

Модуль «KPI и мотивация»



Старший специалист:

Материальная мотивация старшего специалиста основана лишь на окладной части, поэтому в выполнении сотрудниками плана продаж он не заинтересован

Не прописаны обязанности и функционал за окладную часть

Сотрудник не может влиять на свою ЗП, так как не привязан к KPI или проценту от продаж.



Изображение предоставлено компанией «Глобал Сервис Интернешинал»



Менеджеры по продажам:

Мотивация сотрудника построена на окладной части и проценте от договора

Нет краткосрочной или долгосрочной системы мотивации

Есть только личный план по продажам, общий план на отдел отсутствует. Поэтому каждый сотрудник заинтересован лишь в собственном плане, а не в выполнении плана отделом

Нет повышающего или понижающего коэффициента за выполнение либо невыполнение плана продаж

Нет демотивации за плохие/некачественные звонки/«слив» клиентов

Не прописаны ключевые показатели эффективности: конверсия в продажу, соответствие чек-листу, конверсия во встречи — поэтому и бонусы отсутствуют

Отсутствует нематериальная система мотивации: рейтинговая система/ геймификация, «лучший сотрудник» и т.д.

Отсутствует соревновательный процесс, поэтому сотрудники не заинтересованы в быстром результате, работе с новыми клиентами, увеличении среднего чека и т.д.

Общий вывод: отдел продаж находится в состоянии «комфорта» или «застоя». Планирование работы ОП:

Отсутствует четкая декомпозиция целей и задач на месяц, неделю, день: какое количество новых клиентов нужно привлечь, какая конверсия в продажу должна быть, какая точная сумма должна быть заработана за период

Собрания и планерки любого типа в компании отсутствуют, как и постановка задач на неделю либо дни

Отсутствует форма отчетности в отделе продаж как у менеджеров, так и у старшего специалиста: отчет о проделанной работе за день/неделю/месяц.

Модуль: «Технологии»

CRM:

Воронка продаж выстроена неверно. Есть воронка «лидов» — предоплата поступила — далее переходит в сделку (заявки дублируются). Воронкой «сделки» не пользуются, но в данной воронке находятся клиенты, про которых забыли

В воронке «лиды» в статусе «новая заявка» находится огромное количество лидов, которые не обработаны

Комментарии в сделке после общения с клиентом не пишутся, только в задаче пишется тезисно, что необходимо сделать



Изображение предоставлено компанией «Глобал Сервис Интернешинал»

Квалификация «лида» на приоритетность не происходит. Не прописан «портрет потенциального клиента»

Всего одна работающая воронка. Хотя работа идет по двум каналам привлечения клиентов, по сути, это разные бизнес-процессы: работа по «холодной базе» и входящему трафику (заявки, звонки с сайта)

Аналитика в CRM показывает неверные данные, так как настроена неверно. Происходит сверка данных вручную.

Модуль «Система подбора и обучения»:

Подбор и адаптация — не прописаны. Все на словах

Обучение по продукту: есть описание продукта, но выгоды продукта не прописаны

Отсутствует «база знаний» для обучения сотрудников в компании («лучшие и худшие» звонки, скрипты, отработка возражений, чек-листы, портреты клиентов, методичка по продажам, аттестации сотрудников и т.д.)

Отсутствует прописанный «Портрет сотрудника компании»

Отсутствует обучение по продажам

Не прописана карта развития сотрудника.

Вывод после аудита

В ходе проверки было найдено множество ошибок и недоработок, которые требуют устранения. Но важно понимать, с чего начинать изменения. Чтобы отдел продаж работал бесперебойно и результативно, вначале нужно выстроить правильный «каркас» действий. Если этого не сделать, а прибегнуть к «заплатке» в виде тренинга по продажам и набора скриптов — можно поднять конверсию в продажу, но это даст разовый эффект. Не факт, что конверсия будет увеличена на постоянной основе.

Поэтому придется попотеть: выстроить правильный «каркас», нанизать на него эффективные действия, ввести их в практику и все это — за 1,5 месяца! Надеюсь, мой опыт и настрой сотрудников компании на результат помогут справиться с задачей в срок. В следующем материале по работе с этой компанией я расскажу, какие изменения мы внедрили, что получилось, а что — нет, и каких результатов удалось достичь.

От редакции: Статьи с результатами проверки компаний — участниц марафона будут выходить на нашем портале каждый четверг февраля. Итоги марафона — в начале апреля. Подписывайтесь на наш телеграм-канал и следите за обновлениями!

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