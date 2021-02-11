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Зуб с цианидом и ботинки с радаром: аукцион шпионских устройств КГБ – видео

11.02.2021 15:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Около 500 редких и секретных устройств, используемых советскими шпионами и кубинскими революционерами, выставили на аукцион в понедельник в штаб-квартире аукционного дома Julien's Auctions в Беверли-Хиллз. Лотами стала вся коллекция закрытого недавно Музея шпионажа Комитета государственной безопасности СССР (КГБ) в Нью-Йорке.

Теперь на аукционе можно приобрести буквально все: от пачки сигарет со скрытой камерой и зуба с цианидом до шифровальной машины.

"Зуб был разработан так, чтобы разрушаться при укусе определенным образом, чтобы захваченные агенты могли принять яд, когда это необходимо, и избежать пыток или раскрытия компрометирующей информации", - отметили в аукционном доме. 

© Photo : Mecum Auction, Inc.
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Это самое больше собрание шпионского оборудования КГБ и подлинные артефакты времен холодной войны. Кроме того, на аукционе представлены исторические документы: дневник кубинского революционера Эрнесто Че Гевары и книга, подписанная бывшим президентом Кубы Фиделем Кастро.

Ставки аукционным домом будут приниматься до 13 февраля, когда пройдут сами торги. Ожидается, что продажа лотов принесет от полумиллиона до 750 тысяч долларов.

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Самую большую коллекцию шпионского оборудования выставили на продажу в США. Покупателям предлагают около 500 редких и секретных устройств: этими артефактами...
 
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