ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Референдум по новой Конституции пройдет в начале 2022 года, заявил Лукашенко

11.02.2021 15:59 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В течение 2021 года будет представлен новый вариант Конституции, заявил Александр Лукашенко 11 февраля на VI Всебелорусском народном собрании.

Референдум по новой Конституции пройдет в начале 2022 года, заявил Лукашенко

«Конституцию мы подготовим. В течение этого года проект Конституции будет готов, и он будет в течение года обсужден всенародно, а в начале следующего года мы внесем его на рассмотрение всенародного голосования на референдуме», — сказал он.

По словам Лукашенко, после принятия нового варианта Конституции в течение года придется переформатировать, переделать многие законы.

«Придется изменить законодательную базу. Я уверен, что мы это способны сделать в течение будущего года. И тогда ответ на главный вопрос: “А когда он уйдет?” — этот вопрос решится. Но мы должны это делать спокойно, не наломав дров, о чем нас предупреждают люди», — заявил оратор.

Лукашенко считает, что изменение Конституции необходимо и потому, что нынешняя предусматривает слишком большие полномочия у главы государства.

«Конституцию надо менять. Во-первых, потому, что такие полномочия, какие есть сегодня у главы государства, очень тяжелы для человека, и не факт, что в будущем человек придет к власти и выдержит эти полномочия, — отметил он. — Но самое опасное, я всегда привожу этот пример из прошлого: а если б они захватили власть? И пришел к власти один из беглых или протестунов, сидельцев и других и получил эту Конституцию. Вы ж понимаете, какой сценарий нам был подготовлен: захват власти. Не получилось на выборах, значит, мятеж. Захватили власть на сутки. При этой Конституции достаточно одного человека, президента, который обращается за рубеж — и здесь появляются иностранные войска».

«И все законно, по Конституции, — продолжил Лукашенко. — Я имею такое право: обратиться в любую страну, и будут введены эти войска. А если мы получим такого президента с такой Конституцией, что будет? Поэтому есть жуткая необходимость в силу этого разработать новый проект Конституции, внести его на всенародное обсуждение и принять на референдуме. Мы не можем без референдума изменить те статьи Конституции, которые мы хотим изменить».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В течение 2021 года будет представлен новый вариант Конституции, заявил Александр Лукашенко 11 февраля на VI Всебелорусском народном собрании.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко заявил, что его поддерживает около 55% студентов БГУ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by