Лукашенко заявил, что его поддерживает около 55% студентов БГУ

Около 55% студентов Белорусского государственного университета поддерживают действующую власть, заявил Александр Лукашенко, выступая 11 февраля на VI Всебелорусском народном собрании (ВНС).





Он напомнил о своем недавнем визите (29 января) в БГУ, который назвал самым протестным вузом страны. По словам Лукашенко, после его встречи со студентами и преподавателями в БГУ он поручил провести в вузе социологическое исследование, которое показало, что «около 55% опрошенных поддерживают действующего президента и действующую власть».

«О чем это говорит? Это обращение прежде всего к вам, почти к трем тысячам сидящих здесь. Очнитесь, поймите, какой момент переживаем, и идите к людям. Объясните им после нашего собрания, <…> объясните молодым людям, что происходит. Не надо их зализывать, не надо кричать гвалтом, что вы — будущее нашей страны и без вас ничего. Это не будет иметь воздействия, они это и так знают. Конечно, не мы — будущее, а молодежь», — сказал он.

Он призвал делегатов ВНС «идти к людям и разговаривать с молодежью».

По словам Лукашенко, делать это надо, потому что в информационной сфере сегодня «уже развернута война».

«Надо разговаривать с людьми вживую, отвечать на их вопросы. Даже если и в морду получим от них, надо терпеть. Это наши недоработки. Поэтому если не будем работать с молодежью, погибнем», — заявил он.

Лукашенко подчеркнул, что с молодежью «нужно поговорить откровенно». По его словам, молодым людям «можно и нужно иметь свою точку зрения, уметь ее отстаивать, но и соглашаться с другой точкой зрения».

Он отметил, что в ходе встречи в БГУ упрекнул студенческую молодежь в участии в протестах: «Я им прямо в глаза бросил: как вы, будущее нашей страны, могли достукаться до того, когда нам угрожали извне, когда я как главнокомандующий был вынужден развернуть половину белорусской армии и даже призвать людей из запаса для того, чтобы защитить свою страну, продемонстрировать: не суйтесь, а то получите, как вы могли выскочить на улицу и протестовать?»

По словам Лукашенко, «разговор со студентами был открытый, честный, и результат его виден». Он еще раз подчеркнул, что надо разговаривать с людьми, потому что они сидят в соцсетях, где «статьями никто не мыслит и где нет аналитики, а если и есть, то молодежь ее не читает и живет в интернете заголовками».