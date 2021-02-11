В милицию поступили сообщения о минировании нескольких зданий в Минске

Минская милиция проверяет новые сообщения о минировании нескольких зданий в центре столицы 11 февраля.





«Сегодня в течение дня в милицию поступило несколько сообщений о минировании зданий в Минске», — сообщается в телеграм-канале ГУВД Мингорисполкома. При этом в пресс-службе ведомства не уточнили, о каких именно зданиях идет речь.

Отмечается, что «во всех указанных местах работают сотрудники милиции, предпринимаются необходимые меры безопасности. Работают саперно-пиротехнические группы».

«Минская милиция готова пресечь любые противоправные действия и оперативно выбыть в места осложнения обстановки», — говорится в сообщении.

11 и 12 февраля во Дворце Республики проходит VI Всебелорусское народное собрание, в котором принимает участие около 2,4 тыс. делегатов и 300 гостей.

Сегодня с докладом выступает Александр Лукашенко. Он также намерен присутствовать на собрании 12 февраля.

С начала 2021 года это уже пятое сообщение о минировании зданий. 27 и 30 января, а также 3 и 10 февраля неизвестные сообщили о минировании в столице учреждений образования, административных, гостиничных, транспортных и торговых объектов. Все сообщения оказались ложными.