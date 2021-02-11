ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Гомельчанин поменял валюту по очень выгодному курсу - банк недосчитался 1,7 млн

11.02.2021 16:13 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Гомеле задержали мужчину, который воспользовался технической ошибкой банка — и похитил у него 1,7 млн рублей. Подробности рассказали в МВД.


В начале января на онлайн-площадке по торговле валютами одного из банков 49-летний мужчина увидел невероятное: за 1 российский рубль давали 3,43 белорусского. В действительности эта была стоимость 100 российских рублей (при установке курса произошла техническая ошибка).

Сначала гомельчанин обменял незначительную сумму, чтобы убедиться в реальности банковского предложения. А уже после успешной сделки направился в обменник, поменял там все свои сбережения в долларах на российские рубли, перечислил их на карточку — и уже онлайн продал за белорусские рубли.

Далее, чтобы избежать «посредничества» пункта обмена валют, все операции мужчина проводил исключительно на торговой интернет-площадке: конвертировал в доллары белорусские рубли, их — в российские, а затем снова в белорусские.

За три дня гомельчанин провел 28 таких операций — и похитил более 1,7 млн рублей. Банк обнаружил ошибку и пропажу денег и обратился в милицию.

Мужчину нашли и возбудили в отношении него уголовное дело за кражу в особо крупном размере.

 
Теги: Курсы валют, Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В начале января на онлайн-площадке по торговле валютами одного из банков 49-летний мужчина увидел невероятное: за 1 российский рубль давали 3,43 белорусского.
 
Новости дня
Новости разные
 
Праклятае месца? Менская Грушаўка як люстэрка будаўнічай галіны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by