Гомельчанин поменял валюту по очень выгодному курсу - банк недосчитался 1,7 млн

Источник материала: Tut.by

В Гомеле задержали мужчину, который воспользовался технической ошибкой банка — и похитил у него 1,7 млн рублей. Подробности рассказали в МВД.





В начале января на онлайн-площадке по торговле валютами одного из банков 49-летний мужчина увидел невероятное: за 1 российский рубль давали 3,43 белорусского. В действительности эта была стоимость 100 российских рублей (при установке курса произошла техническая ошибка).

Сначала гомельчанин обменял незначительную сумму, чтобы убедиться в реальности банковского предложения. А уже после успешной сделки направился в обменник, поменял там все свои сбережения в долларах на российские рубли, перечислил их на карточку — и уже онлайн продал за белорусские рубли.

Далее, чтобы избежать «посредничества» пункта обмена валют, все операции мужчина проводил исключительно на торговой интернет-площадке: конвертировал в доллары белорусские рубли, их — в российские, а затем снова в белорусские.

За три дня гомельчанин провел 28 таких операций — и похитил более 1,7 млн рублей. Банк обнаружил ошибку и пропажу денег и обратился в милицию.

Мужчину нашли и возбудили в отношении него уголовное дело за кражу в особо крупном размере.