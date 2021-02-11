В Кричевском районе с аукциона можно купить себе… самолет

Источник материала: Tut.by

Самолеты, которыми раньше владело сельскохозяйственное предприятие «Бель» Кричевского района, сейчас может купить любой желающий. Об открытом аукционе по продаже имущества хозяйства, который пройдет 26 февраля, сообщил Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки».



Фото: mogved.by

Всего на продажу выставлено 6 самолетов «АН-2», которые выпущены в период с 1983 по 1988 год, рассказывает 6tv.by. Тип самолетов — сельскохозяйственный, начальная цена продажи пяти из них одинаковая — 12 744 рублей. Один «АН-2», 1985 года выпуска, изначально будет продаваться гораздо дороже — за 63 тыс. рублей (с учетом НДС). По всей видимости, этот самолет в гораздо лучшем состоянии, чем остальные.

Аукцион по продаже самолетов пройдет 26 февраля 2021 года в 12:00 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352.

«Бель», которое в свое время считалось в Могилевской области успешным и передовым хозяйством, было признано банкротом в 2016 году. Процедура санации закончилась в 2020 году, но у хозяйства осталось множество долгов.

Ещё несколько лет назад хозяйство содержало полный штат летно-технического комплекса, который обслуживал шесть самолетов Ан-2. Именно они выставлены на аукцион.

Кроме КСУП «Бель» Кричевского района, авиаотряды сельскохозяйственой авиации в Могилевской области ранее были еще в двух хозяйствах — «Рассвете» Кировского и «Заря» Могилевского районов.