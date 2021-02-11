Герасименя написала открытое письмо Лукашенко

«9 февраля исполнилось полгода с момента президентских выборов в Беларуси, которые вы, гражданин Лукашенко, проиграли, но не нашли в себе силы и смелости признать поражение и уйти с достоинством, как это принято в спорте.





За эти 6 месяцев беларусы прошли многое: разгон мирных граждан светошумовыми гранатами, расстрелы резиновыми и боевыми пулями, пытки на Окрестина, бесследные исчезновения протестующих, убийства демонстрантов, «заезды смерти» по беларусским дворам.





20 лет своей жизни я отдала, выступая за сборную и защищая честь своей страны. 20 лет честной, напряженной и очень сложной борьбы, борьбы с собой, с соперниками, с болью и разочарованиями, борьбы подобной марафону, со своими взлетами и падениями.





Спорт научил меня уважать соперников, права конкурентов, быть милосердным к слабейшим и никогда не сдаваться в своей борьбе.





Последние полгода наш беларусский народ превозмогает свой марафон – марафон борьбы с насилием, пытками, унижениями и смертями. И мне как никогда больно смотреть на то, как за проявление своей гражданской позиции людей лишают права голоса, свободы, а иногда и жизни.





И самое главное, что у всего этого общенационального кошмара есть название – это вы, Александр Лукашенко. Защищая свой трон и неприкосновенность, вы, гражданин Лукашенко, не гнушаетесь ничем. У вас нет никаких моральных принципов. Вы угнетаете и уничтожаете свой народ, думая, что он вас любит. А он вас ненавидит и просит, чтобы вы скорее ушли.





Вы много обещаете, но никогда не выполняете свои обещания и никогда не отвечаете за свои слова. Вы держитесь за власть изо всех сил. Вы уничтожаете тех, кто думает иначе или не согласен.





Вы разрушили практически все отрасли в стране, ставя на места не профессионалов, а только тех, кто умеет соглашаться, поддакивать и выполнять ваши личные приказы.





О каком будущем могут мечтать беларусы, когда за два десятилетия из страны уехали сотни тысяч человек?





Страну покинули самые лучшие, талантливые и смелые, потому что они не смогли смириться с вашим хамством, жестокостью и беспринципностью.





В спорте, проиграв заплыв или забег, матч или марафон, спортсмен сохраняет достоинство и готовится к следующим соревнованиям. Вы же, проиграв выборы и не признав своего поражения, стали позором страны.





Сегодня в Минске открылось так называемое «Всебеларусское народное собрание» – очередной пример циничного попрания прав беларусов и глумления над волей народа.



