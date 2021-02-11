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В Украине после блокировки пророссийский телеканалов начал падать рейтинг партии Медведчука
Источник материала: Хартия'97
В Украине после блокировки пророссийский телеканалов начал падать рейтинг партии Медведчука
Результаты опросы.
Социологический опрос Киевского международного института социологии показывает, что по сравнению с концом января пророссийская партия "ОПЗЖ" несколько утратила поддержку, а "Слуга народа" наоборот - набрала, пишет
Больше всего голосов получили бы партия "ЕС", за которую отдали бы свой голос 12,2% всех респондентов и 18,1% среди тех, кто определился с выбором;
партию "ОПЗЖ" - соответственно, 11,4% и 16,8%;
партия "Слуга народа" - 10,5% и 15,5%;
партия "Батькивщина" - 8,9% и 13,2%.
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