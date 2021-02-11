Доклад Александра Лукашенко на VI Всебелорусском народном собрании. Главное

Источник материала: ОНТ

Беларуси нужно проявить выдержку. Страна будет развиваться, только если появится понимание – любой резкий слом приведёт к откату в первую очередь в экономике. Важные темы обсуждают сегодня во Дворце Республики – диалог объединил 2 700 участников Всебелорусского народного собрание. Это уникальная возможность обменяться мнениями и сформировать общность идей. Фактически определить курс развития.

Но, какие бы ни ставились цели, главным ориентиром остаются люди. Об этом заявил Александр Лукашенко, выступая на народном форуме. Уровень жизни белорусов, возможности заработка, чему будут учить наших детей, помогать молодым семьям , повышать пенсии , поддерживать предприятия и жизнь в деревне – что из этого уже сделано и что ещё предстоит сделать? Обо всём этом говорил Президент.

Ещё до начала работы форума Александр Лукашенко обратился к участникам с приветственным словом, подчеркнув, что от каждого в этом зале зависит будущее Беларуси. Программа, которую подготовили для обсуждения, включает все сферы, начиная от роста зарплат и заканчивая международной повесткой. Промышленность, медицина , образование , строительство – везде будут изменения, поступательные, но реальные. Вспомнил Александр Лукашенко и программы оппонентов действующей власти.

В своём докладе Президент детально остановился на оплате труда. Итог, к которому пришли сегодня, – средняя зарплата выше 1200 рублей по стране, хотелось бы больше.

В своём докладе Президент затронул, пожалуй, все актуальные темы – экономику, ситуацию в мире и наше партнёрство с Россией (которое часто критикуют), отношения с Китаем и консолидацию общества. Отдельно Александр Лукашенко высказался на тему изменения Конституции и перераспределения полномочий власти, о которых много говорят в последнее время.

В любом случае, решения по итогам Всебелорусского собрания не будут спонтанными или неожиданными , заверил Александр Лукашенко. Всё необходимо детально обсудить. Всем, кому есть что сказать, предоставят трибуну – регламент выступления 8 минут.





ФОТО: БЕЛТА

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