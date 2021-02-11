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Доклад Александра Лукашенко на VI Всебелорусском народном собрании. Главное
Источник материала: ОНТ
Беларуси нужно проявить выдержку. Страна будет развиваться, только если появится понимание – любой резкий слом приведёт к откату в первую очередь в экономике. Важные темы обсуждают сегодня во Дворце Республики – диалог объединил 2 700 участников Всебелорусского народного собрание. Это уникальная возможность обменяться мнениями и сформировать общность идей. Фактически определить курс развития.
Но, какие бы ни ставились цели, главным ориентиром остаются люди. Об этом заявил Александр Лукашенко, выступая на народном форуме. Уровень жизни белорусов, возможности заработка, чему будут учить наших детей,
Ещё до начала работы форума Александр Лукашенко обратился к участникам с приветственным словом, подчеркнув, что от каждого в этом зале зависит будущее Беларуси. Программа, которую подготовили для обсуждения, включает все сферы, начиная от роста зарплат и заканчивая международной повесткой. Промышленность,
В своём докладе Президент детально остановился на оплате труда. Итог, к которому пришли сегодня, – средняя зарплата выше 1200 рублей по стране, хотелось бы больше.
В своём докладе Президент затронул, пожалуй, все актуальные темы – экономику,
В любом случае,
ФОТО: БЕЛТА
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Беларуси нужно проявить выдержку. Страна будет развиваться, только если появится понимание – любой резкий слом приведёт к откату в первую очередь в экономике....
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