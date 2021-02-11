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Скоро в Беларуси примут новый закон о госслужбе – Лукашенко
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко во время своей речи на VI Всебелорусском народном собрании анонсировал новый закон о государственной службе. По его словам, он будет принят в ближайшее время.
Также Глава государства отметил, что нужно обратить внимание на на выходцев из силовых структур, которые до 50 лет увольняются со службы. По его мнению, это грамотные и дисциплинированные люди, которых нужно использовать на госслужбе. Президент уверен: ознакомившись с новым законопроектом, отставники примут решение о продолжении карьеры.
Фото: БЕЛТА
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Александр Лукашенко во время своей речи на VI Всебелорусском народном собрании анонсировал новый закон о государственной службе. По его словам, он будет принят в...
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