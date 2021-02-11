Лукашенко о стоимости лекарств: Мы посмотрим на государственные аптеки и на частные, обоснован ли рост цен. Мало не покажется

Источник материала: ОНТ

Президент, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании, заявил, что организована проверка в аптеках Беларуси для того, чтобы выявить, обоснован ли рост цен на некоторые лекарства.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Когда правительство и парламент обсуждали эту тему и принимали решение, они мне докладывали. Однако оказалось, выскочила проблема, что некоторые лекарства имеют тенденцию к росту и некоторые подорожали. Я организовал проверку. Комитет госконтроля и соответствующие структуры подключились. Мы посмотрим на государственные аптеки и на частные и увидим, обоснован рост цен или нет. Мало не покажется».





Фото: БЕЛТА

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