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Лукашенко о стоимости лекарств: Мы посмотрим на государственные аптеки и на частные, обоснован ли рост цен. Мало не покажется
Источник материала: ОНТ
Президент, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании, заявил, что организована проверка в аптеках Беларуси для того, чтобы выявить, обоснован ли рост цен на некоторые лекарства.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко о стоимости лекарств: Мы посмотрим на государственные аптеки и на частные, обоснован ли рост цен. Мало не покажется
Президент, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании, заявил, что организована проверка в аптеках Беларуси для того, чтобы выявить, обоснован ли...
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