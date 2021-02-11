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Лукашенко назвал главные условия своего ухода из власти
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании, назвал главные условия своего ухода из власти.
Как сказал Глава государства, Всебелорусское народное собрание должно иметь конституционные полномочия и быть стабилизатором на переходный период.
Фото: БЕЛТА
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Александр Лукашенко, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании, назвал главные условия своего ухода из власти. Как сказал Глава государства,...
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