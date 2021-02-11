Лукашенко назвал главные условия своего ухода из власти

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании, назвал главные условия своего ухода из власти.

Как сказал Глава государства, Всебелорусское народное собрание должно иметь конституционные полномочия и быть стабилизатором на переходный период.

Фото: БЕЛТА

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