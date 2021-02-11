Недолгая слава одарённого актёра, брата Михаила Боярского

Источник материала: ОНТ

Михаил Боярский в своих интервью часто говорит о своем брате Александре. В династии Боярских много талантливых представителей, Александр был одним из них.



Александр Боярский У Александра Боярского актерская карьера сложилась не сразу, при поступлении в театральное училище ему отказали из-за неправильного прикуса. Но молодой человек не сдался, работал грузчиком, совершенствовал произношение и, наконец, всё-таки поступил. Михаил признается, что восхищался страшим братом и хотел быть на него похожим.





Возможно, наблюдение за братом из-за кулис и стало причиной того, что Михаил Боярский решил стать актером. Он открыто признается, что всегда считал и продолжает считать брата более талантливым, чем он сам.

В Рижском театре русской драмы Александр проработал 16 лет, до конца своей жизни. В кино снимался меньше, его можно увидеть в фильмах «Олег и Айна», «Петерс», «Последний форт».





Карьера и жизнь Александра Боярского оборвалась в 1980 году. Во время гастролей театра в Болгарии Александр решил искупаться, несмотря на штормовое предупреждение, и утонул. Ему было всего 42 года.









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