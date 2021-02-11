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Недолгая слава одарённого актёра, брата Михаила Боярского

11.02.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Недолгая слава одарённого актёра, брата Михаила Боярского

Михаил Боярский в своих интервью часто говорит о своем брате Александре. В династии Боярских много талантливых представителей, Александр был одним из них.


Александр Боярский  У Александра Боярского актерская карьера сложилась не сразу, при поступлении в театральное училище ему отказали из-за неправильного прикуса. Но молодой человек не сдался, работал грузчиком, совершенствовал произношение и, наконец, всё-таки поступил. Михаил признается, что восхищался страшим братом и хотел быть на него похожим. 


Возможно, наблюдение за братом из-за кулис и стало причиной того, что Михаил Боярский решил стать актером. Он открыто признается, что всегда считал и продолжает считать брата более талантливым, чем он сам. 

 В Рижском театре русской драмы Александр проработал 16 лет, до конца своей жизни. В кино снимался меньше, его можно увидеть  в фильмах «Олег и Айна», «Петерс», «Последний форт». 


Карьера и жизнь Александра Боярского оборвалась в 1980 году. Во время гастролей театра в Болгарии Александр решил искупаться, несмотря на штормовое предупреждение, и утонул. Ему было всего 42 года.



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Михаил Боярский в своих интервью часто говорит о своем брате Александре. В династии Боярских много талантливых представителей, Александр был одним из них....
 
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