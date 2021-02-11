Лукашенко: Проект новой Конституции будет подготовлен в течение года, референдум – в начале 2022 года

Источник материала: ОНТ

Проект новой Конституции Беларуси будет разработан в течение 2021 года, а уже в начале 2022 года он будет вынесен на референдум. Об этом в ходе своего доклада на VI Всебелорусском народном собрании рассказал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

При этом Глава государства отметил, что под новый основной документ придется переформатировать многие законы. «Я уверен, что мы это способны сделать в течение будущего года», – заявил Лукашенко.

Глава государства также в очередной раз напомнил о необходимость внесения изменений в Конституцию.

Как пояснил Президент, неизвестно, как бы воспользовался широкими президентскими полномочиями другой человек. «Поэтому есть необходимость в силу этого разработать новый проект Конституции, вынести его на всенародное обсуждение и на референдум», – резюмировал Лукашенко.





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram